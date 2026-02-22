OpenAI планирует потратить $600 млрд на вычислительные мощности в ожидании мега-IPO

Разработчик самого популярного в мире искусственного интеллекта готовится к масштабному публичному размещению акций (IPO), которое может оценить компанию в 1 триллион долларов . Для достижения этой цели OpenAI закладывает колоссальный бюджет: к 2030 году расходы на создание и поддержку вычислительной инфраструктуры должны достичь около 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты и привлечение капитала

По итогам 2025 года компания во главе с Сэмом Альтманом продемонстрировала финансовые показатели, превзошедшие ожидания. Годовой доход стартапа составил 13 миллиардов долларов (вместо прогнозируемых 10 миллиардов). В то же время реальные расходы удалось удержать на уровне 8 миллиардов долларов, что оказалось меньше запланированного показателя в 9 миллиардов.

Параллельно OpenAI находится на финальной стадии привлечения беспрецедентного раунда финансирования общим объемом более 100 миллиардов долларов. В частности, ожидается, что производитель чипов Nvidia близок к завершению сделки по инвестированию 30 миллиардов долларов в этот стартап. Если раунд будет закрыт, это станет одним из крупнейших привлечений частного капитала в истории, а оценка самой OpenAI взлетит примерно до 830 миллиардов долларов.

Амбициозные прогнозы и падение маржинальности

По данным телеканала CNBC, главный партнер стартапа — корпорация Microsoft — ожидает, что к 2030 году общий доход OpenAI превысит 280 миллиардов долларов. Эти доходы будут почти поровну распределены между двумя направлениями: разработками для корпоративного сектора и продуктами для обычных пользователей.

Масштабы планов компании впечатляют. Еще в прошлом году Сэм Альтман заявлял о готовности инвестировать в общей сложности 1,4 триллиона долларов в создание вычислительных ресурсов мощностью 30 гигаватт. Такого количества энергии хватило бы для обеспечения электричеством около 25 миллионов американских домохозяйств.

Однако стремительное развитие уже сегодня требует огромных ресурсов. Как сообщает издание The Information, расходы на поддержание работы уже существующих ИИ-моделей (так называемый логический вывод или инференс) в 2025 году выросли в четыре раза. Из-за этого скорректированная валовая рентабельность OpenAI снизилась с 40% (в 2024 году) до 33%.