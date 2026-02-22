OpenAI планирует потратить $600 млрд на вычислительные мощности в ожидании мега-IPO

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 17:00 Читати українською

OpenAI планирует потратить $600 млрд на вычислительные мощности в ожидании мега-IPO

Разработчик самого популярного в мире искусственного интеллекта готовится к масштабному публичному размещению акций (IPO), которое может оценить компанию в 1 триллион долларов. Для достижения этой цели OpenAI закладывает колоссальный бюджет: к 2030 году расходы на создание и поддержку вычислительной инфраструктуры должны достичь около 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Разработчик самого популярного в мире искусственного интеллекта готовится к масштабному публичному размещению акций (IPO), которое может оценить компанию в 1 триллион долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты и привлечение капитала

По итогам 2025 года компания во главе с Сэмом Альтманом продемонстрировала финансовые показатели, превзошедшие ожидания. Годовой доход стартапа составил 13 миллиардов долларов (вместо прогнозируемых 10 миллиардов). В то же время реальные расходы удалось удержать на уровне 8 миллиардов долларов, что оказалось меньше запланированного показателя в 9 миллиардов.

Параллельно OpenAI находится на финальной стадии привлечения беспрецедентного раунда финансирования общим объемом более 100 миллиардов долларов. В частности, ожидается, что производитель чипов Nvidia близок к завершению сделки по инвестированию 30 миллиардов долларов в этот стартап. Если раунд будет закрыт, это станет одним из крупнейших привлечений частного капитала в истории, а оценка самой OpenAI взлетит примерно до 830 миллиардов долларов.

Амбициозные прогнозы и падение маржинальности

По данным телеканала CNBC, главный партнер стартапа — корпорация Microsoft — ожидает, что к 2030 году общий доход OpenAI превысит 280 миллиардов долларов. Эти доходы будут почти поровну распределены между двумя направлениями: разработками для корпоративного сектора и продуктами для обычных пользователей.

Масштабы планов компании впечатляют. Еще в прошлом году Сэм Альтман заявлял о готовности инвестировать в общей сложности 1,4 триллиона долларов в создание вычислительных ресурсов мощностью 30 гигаватт. Такого количества энергии хватило бы для обеспечения электричеством около 25 миллионов американских домохозяйств.

Однако стремительное развитие уже сегодня требует огромных ресурсов. Как сообщает издание The Information, расходы на поддержание работы уже существующих ИИ-моделей (так называемый логический вывод или инференс) в 2025 году выросли в четыре раза. Из-за этого скорректированная валовая рентабельность OpenAI снизилась с 40% (в 2024 году) до 33%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Smerch747 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами