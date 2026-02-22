Multi от Минфин
22 февраля 2026, 16:15 Читати українською

Украинцы стали самой трудолюбивой группой мигрантов в Австрии, однако Вена надеется на их возвращение домой

Половина украинских граждан, получивших убежище в Австрии, уже нашли работу, а большинство из них связывают свою дальнейшую жизнь с этой страной. Местные власти признают их самой успешной группой среди новых иммигрантов по уровню трудоустройства и изучения языка, но в то же время подчеркивают необходимость их возвращения для послевоенного восстановления родины. Об этом сообщает Ведомство федерального канцлера Австрии.

Половина украинских граждан, получивших убежище в Австрии, уже нашли работу, а большинство из них связывают свою дальнейшую жизнь с этой страной.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Демографический портрет и успехи в учебе

По состоянию на 2026 год в Австрии проживает около 94 100 граждан Украины, что делает их одной из крупнейших волн новой миграции в стране. Структура этой группы имеет ярко выраженный характер: более 60% составляют женщины, а почти треть — это молодежь и дети в возрасте до 20 лет. Географически украинцы тяготеют к крупным городам, ведь почти каждый второй переселенец проживает в столице страны — Вене.

По словам министра по вопросам интеграции Клаудии Бауэр и директора Австрийского интеграционного фонда (ÖIF) Франца Вольфа, украинцы демонстрируют беспрецедентные успехи в адаптации. Они посещают больше языковых курсов, чем лица со статусом беженца или дополнительной защитой. Кроме того, украинцы не только составляют самую большую группу слушателей, но и учатся наиболее эффективно, значительно чаще достигая высоких уровней владения немецким языком.

Рынок труда: быстрая адаптация и отказ от возвращения

Активное изучение языка напрямую конвертируется в экономические результаты. Данные свидетельствуют о том, что 50% взрослых украинцев уже работают. Среди тех, кто пока остается безработным, девять из десяти активно ищут вакансии.

В то же время статистика относительно дальнейших планов украинцев свидетельствует о глубоком укоренении в австрийском обществе. Опрос ÖIF показал, что 60% граждан Украины не намерены возвращаться домой в долгосрочной перспективе.

Двойственная позиция правительства: между дефицитом кадров и поддержкой Украины

Несмотря на то, что австрийская экономика выигрывает от притока квалифицированных и трудолюбивых кадров, официальный Вена декларирует, что среднесрочной целью остается возвращение этих людей домой после завершения боевых действий.

«Конечно, нам нужны люди, которые много работают, интегрируются на рынке труда, закрепляются в Австрии как квалифицированные специалисты и изучают наш язык. Но в то же время Украине после окончания войны также понадобятся эти люди, чтобы работать над восстановлением страны. Для нас, как австрийского федерального правительства, главным приоритетом является быстрое окончание этой невыразимой захватнической войны в Украине, чтобы существовали каналы для диалога во всех направлениях, в том числе с Москвой, чтобы положить конец этой войне. Это важно для тех, кто страдает на местах, но также и для перемещенных лиц, в том числе здесь, у нас в Австрии», — резюмировала министр.

Напомним, что ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил объяснил низкие зарплаты украинцев невысокой производительностью их труда.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
combojack911
combojack911
22 февраля 2026, 17:42
#
Біполярка
