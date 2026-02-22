Китай массово скупает российскую нефть со скидками после отказа Индии

Китайские нефтеперерабатывающие заводы начали активно выкупать партии российского сырья, от которого вынуждена отказываться Индия. Это перераспределение торговых потоков пока помогает Москве избежать коллапса экспорта и компенсировать стремительную потерю своего крупнейшего морского покупателя. Об этом сообщает Bloomberg.

Пекин перехватывает объемы

Способность России находить покупателей для своей нефти остается критически важной для Кремля в преддверии четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине. Ситуация осложняется тем, что миллионы баррелей накапливаются в море, а показатели добычи и бурения находятся под серьезным давлением.

По данным систем отслеживания судов, в течение первых 18 дней февраля поставки российской сырой нефти в китайские порты подскочили до 2,09 миллиона баррелей в сутки. Этот скачок — по сравнению с 1,72 миллиона баррелей в январе и 1,39 миллиона в декабре — с лихвой перекрыл падение спроса со стороны Нью-Дели.

Между тем импорт российской нефти в Индию в последние месяцы стабилизировался на уровне около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, еще в ноябре этот показатель составлял 1,78 миллиона, а текущие объемы примерно на 40% ниже исторического максимума, зафиксированного в июне прошлого года. Теперь темпы и глубина дальнейшего сокращения индийских закупок будут зависеть от торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели.

Рекордные скидки как главный стимул

Разворот в сторону Китая повлиял на все экспортные сорта российской нефти. Все больше партий марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, а также арктические грузы, теперь направляются к крупнейшему в мире импортеру. В декабре отгрузки Urals в Китай взлетели до 600 000 баррелей в сутки — это самый высокий показатель с 2018 года. Поскольку более 20 танкеров еще не разгрузились, а половина из них даже не указала конечный пункт назначения, эта цифра может вырасти.