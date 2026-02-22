73% украинцев отменяют онлайн-заказы: Visa назвала 3 главных прчины

Украинский рынок электронной коммерции сталкивается с масштабной проблемой потери клиентов на финальном этапе продажи. Почти три четверти отечественных потребителей (73%) признались, что прерывали процесс оформления заказа и уходили из интернет-магазина без покупки. Главными причинами такого массового оттока покупателей становятся технические сбои на сайтах, забытые пароли от личных кабинетов, а также недостаточный уровень доверия к платформе. Об этом сообщает пресс-служба компании Visa .

Рутина и страх мошенничества тормозят продажи

Хотя украинцы являются чрезвычайно активными онлайн-покупателями (78% респондентов еженедельно заказывают в интернете продукты питания, одежду или технику), процесс расчета остается для них стрессовым. Поскольку 89% пользователей делают заказы со смартфонов, необходимость вручную вводить длинные реквизиты платежной карты на маленьком экране превращается в серьезное препятствие. 43% покупателей назвали эту рутину существенным неудобством.

Помимо технических препятствий, ключевым фактором отказа от покупки является страх за собственные финансы. Целых 81% опрошенных избегали расчетов в интернете из-за недоверия к конкретному сайту и нежелания передавать ему данные своей карты. Более половины потребителей подчеркнули: если бы на рынке существовал универсальный и максимально упрощенный метод оплаты, они бы тратили деньги в интернете значительно чаще.

Биометрия как спасение для ритейла

Чтобы вернуть доверие клиентов, 47% украинцев выбирают платежные методы исключительно по уровню их защиты. Абсолютное большинство (90%) респондентов заявили, что чувствовали бы гораздо большую уверенность, если бы их онлайн-платежи подтверждались с помощью биометрии (например, сканированием лица или отпечатком пальца), а не паролями.

Финансовый сектор уже реагирует на эти запросы. В частности, сервис Visa Click to Pay позволяет клиентам рассчитываться без создания новых аккаунтов на каждом сайте — данные хранятся не у продавца, а в защищенном хранилище платежной системы. Другая технология, Visa Payment Passkey, вообще убирает пароли, позволяя подтверждать оплату биометрическими датчиками устройства.