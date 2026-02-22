73% украинцев отменяют онлайн-заказы: Visa назвала 3 главных прчины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 11:12 Читати українською

73% украинцев отменяют онлайн-заказы: Visa назвала 3 главных прчины

Украинский рынок электронной коммерции сталкивается с масштабной проблемой потери клиентов на финальном этапе продажи. Почти три четверти отечественных потребителей (73%) признались, что прерывали процесс оформления заказа и уходили из интернет-магазина без покупки. Главными причинами такого массового оттока покупателей становятся технические сбои на сайтах, забытые пароли от личных кабинетов, а также недостаточный уровень доверия к платформе. Об этом сообщает пресс-служба компании Visa.

Украинский рынок электронной коммерции сталкивается с масштабной проблемой потери клиентов на финальном этапе продажи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рутина и страх мошенничества тормозят продажи

Хотя украинцы являются чрезвычайно активными онлайн-покупателями (78% респондентов еженедельно заказывают в интернете продукты питания, одежду или технику), процесс расчета остается для них стрессовым. Поскольку 89% пользователей делают заказы со смартфонов, необходимость вручную вводить длинные реквизиты платежной карты на маленьком экране превращается в серьезное препятствие. 43% покупателей назвали эту рутину существенным неудобством.

Помимо технических препятствий, ключевым фактором отказа от покупки является страх за собственные финансы. Целых 81% опрошенных избегали расчетов в интернете из-за недоверия к конкретному сайту и нежелания передавать ему данные своей карты. Более половины потребителей подчеркнули: если бы на рынке существовал универсальный и максимально упрощенный метод оплаты, они бы тратили деньги в интернете значительно чаще.

Биометрия как спасение для ритейла

Чтобы вернуть доверие клиентов, 47% украинцев выбирают платежные методы исключительно по уровню их защиты. Абсолютное большинство (90%) респондентов заявили, что чувствовали бы гораздо большую уверенность, если бы их онлайн-платежи подтверждались с помощью биометрии (например, сканированием лица или отпечатком пальца), а не паролями.

Финансовый сектор уже реагирует на эти запросы. В частности, сервис Visa Click to Pay позволяет клиентам рассчитываться без создания новых аккаунтов на каждом сайте — данные хранятся не у продавца, а в защищенном хранилище платежной системы. Другая технология, Visa Payment Passkey, вообще убирает пароли, позволяя подтверждать оплату биометрическими датчиками устройства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
22 февраля 2026, 13:45
#
Больше всего бесит когда интернет магазин требует заполнить все твои данные, чуть ли не про то где деньги лежат! Вопрос про защиту персональных данных актуален!!! Например из-за этой фигни просто забил на все покупки в розетке!
+
0
Karin77
Karin77
22 февраля 2026, 14:44
#
Да, вообще то интересно как всякие Розетки, Таблетки.юа, или Liki 24 сохраняют в тайне данные ваших карт и кто это контролирует?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами