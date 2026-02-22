Йоханссон рассказала, как изменится жизнь украинских беженцев в ЕС после отмены временной защиты

После завершения действия европейской директивы о временной защите украинские мигранты столкнутся с новыми правилами легализации в странах пребывания. По словам специального посланника ЕС по вопросам украинцев Илвы Йоханссон, годы, проведенные в Европе с этим статусом, не будут засчитаны для получения постоянного места жительства, а право остаться получат преимущественно квалифицированные работники и наиболее уязвимые слои населения. Кроме того, Европа откажется от финансовых бонусов за возвращение на родину. Об этом Йоханссон рассказала в интервью Радио Свобода.

Что будет после временной защиты

После отмены статуса временной защиты украинцам придется переходить на национальные разрешения на проживание (в частности, рабочие визы), которые выдает каждая отдельная страна ЕС. Однако пять лет, которые беженцы уже прожили в Европе, не будут автоматически учтены для получения статуса долгосрочного резидента.

Как пояснила Илва Йоханссон, действующее законодательство Евросоюза имеет строгие ограничения: «У нас есть старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой». Соответственно, для большинства украинцев процесс накопления стажа для вида на жительство (ВНЖ) начнется с нуля по внутренним правилам выбранного государства.

Барьеры для работников с низкими зарплатами

Получить национальные рабочие разрешения смогут далеко не все украинцы. Во многих странах ЕС действуют высокие требования к уровню заработной платы для иностранцев. Если местные правительства не изменят эти нормы, люди с низкими доходами (например, работники сферы обслуживания или уборщики) просто не смогут легализоваться.

Спецпосланница ЕС отметила, что в настоящее время активно обсуждает этот вопрос со странами-членами. Некоторые из них уже начали снижать пороги заработной платы для украинцев, которые давно интегрировались. Однако те государства, которые до сих пор не инициировали соответствующие изменения в свои законы и работают медленно, скорее всего, уже приняли негласное решение не облегчать жизнь низкооплачиваемым работникам.

Гарантии для наиболее уязвимых категорий

Европейский Союз четко гарантирует, что не заставит покинуть территорию тех граждан, которые физически не могут о себе позаботиться.

По словам Йоганссона, страны ЕС уже согласовали соответствующие рекомендации: уязвимые группы смогут остаться на условиях, схожих с временной защитой. Это касается украинцев, которые не могут путешествовать из-за тяжелого состояния здоровья, а также несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Им должны продолжать оказывать защиту и поддержку до тех пор, «пока Украина не сможет обеспечить их потребности».

Почему ЕС не будет платить беженцам за возвращение домой

В отличие от распространенной мировой практики помощи беженцам, Евросоюз не планирует выплачивать украинцам персональные денежные бонусы за добровольное возвращение в Украину.

Илва Йоханссон пояснила, что это принципиальное решение. Оно принято для того, чтобы не стимулировать раскол общества и избежать напряженности между теми, кто возвращается из-за границы с европейскими деньгами, и теми гражданами (в частности, внутренними переселенцами), которые все время оставались в Украине. Вместо этого европейские фонды направят финансирование на поддержку украинских местных общин, чтобы эти средства шли на школы, жилье и больницы, которыми будут пользоваться все без исключения.

Сроки действия европейской защиты