Йоханссон рассказала, как изменится жизнь украинских беженцев в ЕС после отмены временной защиты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 10:05 Читати українською

Йоханссон рассказала, как изменится жизнь украинских беженцев в ЕС после отмены временной защиты

После завершения действия европейской директивы о временной защите украинские мигранты столкнутся с новыми правилами легализации в странах пребывания. По словам специального посланника ЕС по вопросам украинцев Илвы Йоханссон, годы, проведенные в Европе с этим статусом, не будут засчитаны для получения постоянного места жительства, а право остаться получат преимущественно квалифицированные работники и наиболее уязвимые слои населения. Кроме того, Европа откажется от финансовых бонусов за возвращение на родину. Об этом Йоханссон рассказала в интервью Радио Свобода.

После завершения действия европейской директивы о временной защите украинские мигранты столкнутся с новыми правилами легализации в странах пребывания.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что будет после временной защиты

После отмены статуса временной защиты украинцам придется переходить на национальные разрешения на проживание (в частности, рабочие визы), которые выдает каждая отдельная страна ЕС. Однако пять лет, которые беженцы уже прожили в Европе, не будут автоматически учтены для получения статуса долгосрочного резидента.

Как пояснила Илва Йоханссон, действующее законодательство Евросоюза имеет строгие ограничения: «У нас есть старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой». Соответственно, для большинства украинцев процесс накопления стажа для вида на жительство (ВНЖ) начнется с нуля по внутренним правилам выбранного государства.

Барьеры для работников с низкими зарплатами

Получить национальные рабочие разрешения смогут далеко не все украинцы. Во многих странах ЕС действуют высокие требования к уровню заработной платы для иностранцев. Если местные правительства не изменят эти нормы, люди с низкими доходами (например, работники сферы обслуживания или уборщики) просто не смогут легализоваться.

Спецпосланница ЕС отметила, что в настоящее время активно обсуждает этот вопрос со странами-членами. Некоторые из них уже начали снижать пороги заработной платы для украинцев, которые давно интегрировались. Однако те государства, которые до сих пор не инициировали соответствующие изменения в свои законы и работают медленно, скорее всего, уже приняли негласное решение не облегчать жизнь низкооплачиваемым работникам.

Гарантии для наиболее уязвимых категорий

Европейский Союз четко гарантирует, что не заставит покинуть территорию тех граждан, которые физически не могут о себе позаботиться.

По словам Йоганссона, страны ЕС уже согласовали соответствующие рекомендации: уязвимые группы смогут остаться на условиях, схожих с временной защитой. Это касается украинцев, которые не могут путешествовать из-за тяжелого состояния здоровья, а также несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Им должны продолжать оказывать защиту и поддержку до тех пор, «пока Украина не сможет обеспечить их потребности».

Почему ЕС не будет платить беженцам за возвращение домой

В отличие от распространенной мировой практики помощи беженцам, Евросоюз не планирует выплачивать украинцам персональные денежные бонусы за добровольное возвращение в Украину.

Илва Йоханссон пояснила, что это принципиальное решение. Оно принято для того, чтобы не стимулировать раскол общества и избежать напряженности между теми, кто возвращается из-за границы с европейскими деньгами, и теми гражданами (в частности, внутренними переселенцами), которые все время оставались в Украине. Вместо этого европейские фонды направят финансирование на поддержку украинских местных общин, чтобы эти средства шли на школы, жилье и больницы, которыми будут пользоваться все без исключения.

Сроки действия европейской защиты

Директива ЕС о временной защите — это уникальный механизм быстрого реагирования, который был впервые активирован 4 марта 2022 года именно для украинцев. Ранее Совет Е С официально продлил действие этого статуса до 4 марта 2026 года. Согласно базовому европейскому законодательству, это максимальный срок (в общей сложности 4 года с возможными техническими корректировками до 5 лет), на который может быть продлено действие этой Директивы. После этой даты Брюссель и национальные правительства не имеют юридического механизма для дальнейшего автоматического продления статуса, что делает переход на национальные визы неизбежным юридическим фактом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают edyomina, Skeptik777 и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами