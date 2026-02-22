Multi от Минфин
22 февраля 2026, 9:00

Китай возглавил список стран, которые избавляются от госдолга США: топ-5 государств, которые продолжают его активно скупать

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать свой государственный долг, привлекая триллионы долларов от иностранных инвесторов. Пока страны Европы и Япония активно скупают американские ценные бумаги, государства блока БРИКС во главе с Китаем массово от них избавляются. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Соединенные Штаты Америки продолжают наращивать свой государственный долг, привлекая триллионы долларов от иностранных инвесторов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные долги и их владельцы

Каждый год Вашингтон полагается на внутренних и внешних инвесторов для финансирования своего дефицита. По состоянию на февраль 2026 года общий государственный долг США достиг ошеломляющей отметки в 38,6 триллиона долларов. Несмотря на опасения относительно стабильности американской экономики, высокая доходность казначейских обязательств (Treasuries) продолжает привлекать капитал со всего мира. Общий объем американского долга, принадлежащего иностранцам, вырос до рекордных 9,4 триллиона долларов.

Европа и Япония — главные кредиторы Америки

За период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года определилась четкая группа стран, которые наиболее активно финансируют американское правительство. Первая пятерка покупателей обеспечила около 65% от общего объема новых инвестиций, который составил 786 миллиардов долларов.

Лидеры среди покупателей (ноябрь 2024 — ноябрь 2025):

  • Великобритания: +$121,6 млрд (+16%)
  • Бельгия: +$119,7 млрд (+33%)
  • Япония: +$115,5 млрд (+11%)
  • Канада: +99,8 млрд долларов (+27%)
  • Норвегия: +$56,3 млрд (+35%)

Стоит отметить, что резкий рост показателей Бельгии на 33% имеет в основном технический характер. В Брюсселе расположена штаб-квартира Euroclear — одной из крупнейших в мире клиринговых систем, которая просто хранит облигации от имени инвесторов со всей Европы. Подобная логика распространяется и на другие финансовые и оффшорные центры, такие как Великобритания, Люксембург и Каймановы острова: статистика показывает, где физически хранятся бумаги, а не кто является их конечным владельцем.

Китай и БРИКС выбирают дедолларизацию

На противоположном полюсе оказались страны, которые активно распродают американские активы. Бесспорным лидером здесь является Китай.

Лидеры среди продавцов (ноябрь 2024 — ноябрь 2025):

  • Китай: -$86,0 млрд (-11%)
  • Бразилия: -$60,8 млрд (-27%)
  • Индия: -$47,5 млрд (-20%)
  • Британские Виргинские острова: -$39,0 млрд (-32%)
  • Багамские острова: -$13,8 млрд (-35%)

Пекин сократил свои вложения еще на 11% в годовом исчислении. Это часть многолетней стратегии по уменьшению зависимости от доллара (дедолларизация), в рамках которой Китай переводит свои резервы в золото и другие активы. Другие страны БРИКС, в частности Бразилия и Индия, также избавились от американских бумаг на общую сумму 108 миллиардов долларов. Такие действия правительств могут объясняться не только политическими мотивами, но и чисто экономическими: страны вынуждены тратить долларовые резервы для поддержки и защиты собственных национальных валют.

Исторический максимум китайских инвестиций в США

Процесс распродажи американских облигаций Китаем является системным и продолжается уже более десятилетия. Своего исторического максимума финансовые вливания Пекина в государственный долг США достигли в ноябре 2013 года — тогда объем китайского портфеля американских казначейских бумаг составлял рекордные 1,31 триллиона долларов. С тех пор, на фоне торговых войн и роста геополитической напряженности, Китай постепенно уменьшал свою долю. По данным Министерства финансов США, по состоянию на конец 2025 года Пекин удерживал американского долга на сумму около 683,5 миллиарда долларов, что является самым низким показателем со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
