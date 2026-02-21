Multi от Минфин
21 февраля 2026, 15:30

Суд в США рассмотрит дело ДТЭК против России про украденные активы в Крыму

Украинская энергетическая компания получила зеленый свет от правосудия Соединенных Штатов на принудительное исполнение арбитражного решения о взыскании многомиллионной компенсации с Российской Федерации. Американская фемида признала свою юрисдикцию в деле о незаконной экспроприации электросетей на оккупированном Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Украинская энергетическая компания получила зеленый свет от правосудия Соединенных Штатов на принудительное исполнение арбитражного решения о взыскании многомиллионной компенсации с Российской Федерации.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Коллегия Апелляционного суда США в округе Колумбия приняла единогласное решение, которым отклонила жалобу представителей РФ. Российская сторона пыталась заблокировать процесс, утверждая, что она защищена так называемым «суверенным иммунитетом» — международным принципом, который обычно оберегает государства от судебных преследований в других странах.

Однако американские судьи не согласились с этим аргументом. Они постановили, что это дело четко подпадает под специальное исключение Закона США об иммунитете иностранных государств (FSIA), которое касается именно исполнения международных арбитражных решений. Следовательно, окружной суд получил бесспорные полномочия рассматривать ходатайства украинского бизнеса о принудительном взыскании долга.

Суть претензий и пределы компетенции суда

Юридическая борьба ведется вокруг дочернего предприятия «ДТЭК Крымэнерго». В своем вердикте американские служители Фемиды подчеркнули: после вторжения в 2014 году оккупанты принудительно и без единой копейки компенсации отобрали у украинских компаний их законные, действующие и видимые активы. Благодаря текущему постановлению компания сможет продолжить юридические действия на территории США для фактического возмещения убытков.

В то же время судьи сделали важное юридическое уточнение: их текущее решение не пересматривает саму суть финансового спора и не выносит решений относительно международно-правового статуса Крыма. Это постановление касается исключительно того факта, что судебная система Соединенных Штатов имеет законное право обеспечивать исполнение арбитражного решения на сумму более 300 миллионов долларов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
