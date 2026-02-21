Отказники банков и люди в нужде: эксперт объяснил, кто чаще берет микрозаймы

Главными потребителями услуг компаний быстрого кредитования (МФО) являются граждане, которые оказались в затруднительном положении и не имеют доступа к классическим банковским продуктам. Для таких заемщиков решающим фактором становится скорость получения средств для покрытия внезапных бытовых расходов, когда другие финансовые двери для них закрыты. Об этом рассказал директор по маркетингу компании Monto Владислав Бурма во время конференции FinYear.

Закрытые двери традиционных банков

Финансовые компании, выдающие микрозаймы, работают с той аудиторией, которую классические банковские учреждения считают слишком рискованной. Обычно это люди, которые уже имеют испорченную кредитную историю или высокую долговую нагрузку.

«К нам обращаются клиенты, которым отказали в услугах банки, или этот клиент уже имеет определенные кредиты в этих банках», — объясняет представитель компании.

Жизненные форс-мажоры и потребность в скорости

Другой характерной чертой аудитории микрофинансовых организаций является отсутствие финансовой «подушки безопасности». Когда возникают непредвиденные проблемы, эти люди вынуждены немедленно искать деньги. Как отмечает топ-менеджер, это люди, «у которых, к сожалению, случаются непредвиденные ситуации. Это могут быть ситуации, связанные с оплатой квартиры, с вопросами здоровья, с ремонтом, с детьми и т. д. ».

В таких стрессовых обстоятельствах для человека важнейшим критерием выбора становится время, а не процентная ставка или условия договора. Главная мотивация такого заемщика, по словам специалиста, сводится к одному: «это люди, которым срочно нужны деньги».