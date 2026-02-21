Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 февраля 2026, 14:51 Читати українською

Отказники банков и люди в нужде: эксперт объяснил, кто чаще берет микрозаймы

Главными потребителями услуг компаний быстрого кредитования (МФО) являются граждане, которые оказались в затруднительном положении и не имеют доступа к классическим банковским продуктам. Для таких заемщиков решающим фактором становится скорость получения средств для покрытия внезапных бытовых расходов, когда другие финансовые двери для них закрыты. Об этом рассказал директор по маркетингу компании Monto Владислав Бурма во время конференции FinYear.

Главными потребителями услуг компаний быстрого кредитования (МФО) являются граждане, которые оказались в затруднительном положении и не имеют доступа к классическим банковским продуктам.

Закрытые двери традиционных банков

Финансовые компании, выдающие микрозаймы, работают с той аудиторией, которую классические банковские учреждения считают слишком рискованной. Обычно это люди, которые уже имеют испорченную кредитную историю или высокую долговую нагрузку.

«К нам обращаются клиенты, которым отказали в услугах банки, или этот клиент уже имеет определенные кредиты в этих банках», — объясняет представитель компании.

Жизненные форс-мажоры и потребность в скорости

Другой характерной чертой аудитории микрофинансовых организаций является отсутствие финансовой «подушки безопасности». Когда возникают непредвиденные проблемы, эти люди вынуждены немедленно искать деньги. Как отмечает топ-менеджер, это люди, «у которых, к сожалению, случаются непредвиденные ситуации. Это могут быть ситуации, связанные с оплатой квартиры, с вопросами здоровья, с ремонтом, с детьми и т. д.».

В таких стрессовых обстоятельствах для человека важнейшим критерием выбора становится время, а не процентная ставка или условия договора. Главная мотивация такого заемщика, по словам специалиста, сводится к одному: «это люди, которым срочно нужны деньги».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
