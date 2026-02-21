Пенсии украинцев вырастут в среднем на 12%, надбавки составят от 100 до 2595 гривен

С начала весны миллионы украинских граждан пожилого возраста получат увеличенные социальные выплаты в рамках ежегодного перерасчета. Коэффициент повышения установлен на уровне 12,1%, а фактический размер доплат будет колебаться от 100 до 2 595 гривен в зависимости от личного стажа и текущего размера пенсии человека. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в интервью для РБК-Украина.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как государство рассчитывает процент повышения

Законодательство предусматривает четкую формулу для перерасчета выплат. Она учитывает два ключевых макроэкономических показателя: половина коэффициента зависит от инфляции за прошлый год (которая в 2025 году составила 8%), а другая половина — от темпов роста средней зарплаты в Украине за последние три года (16,1%). Сочетание этих данных и позволило правительству выйти на показатель в 12,1%.

«Этот показатель рассчитан по формуле, определенной законодательством», — объясняет министр социальной политики Денис Улютин.

Даже если после умножения на этот процент математическая надбавка получается мизерной, государство гарантирует минимальный порог повышения в 100 гривен. В то же время установлен и верхний предел — пенсия не может вырасти более чем на 2 595 гривен.

Кому выплаты не будут пересматривать

Не все категории граждан почувствуют весенние изменения. Перерасчет обойдет стороной тех, чьи выплаты уже были искусственно «подтянуты» государством до минимальных гарантированных уровней. Также индексация не распространяется на бывших судей и прокуроров.

Кроме того, без изменений останется максимальная пенсия в Украине, которая жестко зафиксирована на уровне 25 950 гривен (это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц). Единственное исключение из этого правила — военные пенсии защитников Украины, на которые этот лимит не распространяется.

Новые стандарты: от минималок до возрастных бонусов

Для неработающих пенсионеров базовая минимальная выплата вырастет с 3 038 до 3 406 гривен. Отдельно правительство пересмотрело так называемые «возрастные» доплаты, которые были введены ранее:

Граждане в возрасте от 70 до 80 лет будут получать не менее 4 050 гривен (вместо 3 613 грн).

Для лиц в возрасте 80 лет и старше минимальный порог поднимется с 3 758 до 4 213 гривен.

Финансовая поддержка семей военнослужащих

Существенные изменения касаются нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести защитников. Родители, муж или жена, а также ребенок погибшего получат увеличение на 5 010 гривен — их минимальная пенсия достигнет 12 810 гривен. Если же на иждивении находятся два и более человека (не считая родителей или супругов), выплата на каждого увеличится на 3 920 гривен и составит не менее 10 020 гривен. Начиная с 2027 года, эти суммы также обещают индексировать ежегодно. Выплаты военным и их семьям финансируются напрямую из государственного бюджета.

Что нужно знать переселенцам и тем, кто работает

Мартовский перерасчет коснется и работающих пенсионеров на общих условиях. А уже 1 апреля 2026 года их ждет дополнительный этап — автоматический перерасчет с учетом приобретенного за последние два года дополнительного страхового стажа.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) также имеют право на индексацию. Даже если их выплаты были временно заморожены, после восстановления статуса они получат все причитающиеся средства вместе с новыми начисленными надбавками.

Министр уверяет, что проблем с деньгами в государстве нет: «Пенсионный фонд обеспечивает своевременное финансирование пенсий и выплат семьям погибших и пропавших без вести». Все мартовские перерасчеты произойдут абсолютно автоматически на базе имеющихся реестров, поэтому людям не нужно лично посещать отделения или подавать электронные заявления.