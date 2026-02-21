Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 февраля 2026, 13:40

Стартап Mercor платит более $1 млн в день экспертам в различных областях, чтобы те обучали модели ИИ своим профессиям

Американская технологическая компания Mercor, которая нанимает высококвалифицированных специалистов для совершенствования искусственного интеллекта, достигла рыночной оценки в 10 миллиардов долларов после недавнего раунда финансирования. Теперь предприятие ежедневно тратит более полутора миллионов долларов на оплату труда десятков тысяч контракторов, среди которых врачи, юристы, финансисты и программисты, которые передают свой опыт компьютерным алгоритмам. Об этом сообщает Business Insider.

Американская технологическая компания Mercor, которая нанимает высококвалифицированных специалистов для совершенствования искусственного интеллекта, достигла рыночной оценки в 10 миллиардов долларов после недавнего раунда финансирования.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Трансформация бизнеса и амбициозные планы

Основателем и генеральным директором стартапа является 22-летний Брендан Фуди. Изначально он создавал Mercor как классическое рекрутинговое агентство, однако впоследствии резко изменил вектор развития, сосредоточившись исключительно на поиске людей для обучения ИИ-моделей. Сегодня на платформе работает более 30 000 подрядчиков, а услугами компании пользуются такие гиганты индустрии, как OpenAI и Anthropic.

В интервью для шоу TBPN Фуди не скрывал своего оптимизма относительно финансовых успехов, заявив: «Компания растет как сумасшедшая». Он также намекнул, что публичное размещение акций (IPO) стартапа потенциально рассматривается в ближайшем будущем, хотя точных дат не назвал. От официальных комментариев для прессы глава компании пока воздерживается.

«Золотая лихорадка» на рынке труда

Индустрия обучения чат-ботов превратилась в новый сверхприбыльный сегмент экономики. Привлеченные эксперты зарабатывают до 100 долларов в час. Спектр их задач чрезвычайно широк: от репетиторства по японскому языку и финансового анализа до обучения искусственного интеллекта пониманию интернет-культуры (например, специалисты по мемам специально тренируют бота Grok от компании xAI).

Брендан Фуди в своем блоге назвал этот процесс совершенно новой категорией занятости.

«Миллионы людей потратят следующее десятилетие на то, чтобы научить машины рассудительности, нюансам и вкусу, которые присущи только людям, — написал он. — Вместо того, чтобы снова и снова выполнять предсказуемую работу, они научат агентов делать это один раз, чтобы агент мог сделать это миллион раз».

Алиса Цой, врач и бывшая преподавательница Стэнфордского университета, которая сейчас сотрудничает с ИИ, рассказала журналистам CNN, что эта технология позволит медикам избавиться от скучной рутины. Однако сами тренеры нейросетей сталкиваются с определенными трудностями. Согласно отчету Business Insider, в котором опросили более 60 разметчиков данных со всего мира, хотя такая работа и приносит тысячи долларов в месяц, она часто оказывается монотонной, хаотичной, а иногда и морально изнурительной.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
