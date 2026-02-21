Стартап Mercor платит более $1 млн в день экспертам в различных областях, чтобы те обучали модели ИИ своим профессиям

Американская технологическая компания Mercor, которая нанимает высококвалифицированных специалистов для совершенствования искусственного интеллекта, достигла рыночной оценки в 10 миллиардов долларов после недавнего раунда финансирования. Теперь предприятие ежедневно тратит более полутора миллионов долларов на оплату труда десятков тысяч контракторов, среди которых врачи, юристы, финансисты и программисты, которые передают свой опыт компьютерным алгоритмам. Об этом сообщает Business Insider.

Трансформация бизнеса и амбициозные планы

Основателем и генеральным директором стартапа является 22-летний Брендан Фуди. Изначально он создавал Mercor как классическое рекрутинговое агентство, однако впоследствии резко изменил вектор развития, сосредоточившись исключительно на поиске людей для обучения ИИ-моделей. Сегодня на платформе работает более 30 000 подрядчиков, а услугами компании пользуются такие гиганты индустрии, как OpenAI и Anthropic.

В интервью для шоу TBPN Фуди не скрывал своего оптимизма относительно финансовых успехов, заявив: «Компания растет как сумасшедшая». Он также намекнул, что публичное размещение акций (IPO) стартапа потенциально рассматривается в ближайшем будущем, хотя точных дат не назвал. От официальных комментариев для прессы глава компании пока воздерживается.

«Золотая лихорадка» на рынке труда

Индустрия обучения чат-ботов превратилась в новый сверхприбыльный сегмент экономики. Привлеченные эксперты зарабатывают до 100 долларов в час. Спектр их задач чрезвычайно широк: от репетиторства по японскому языку и финансового анализа до обучения искусственного интеллекта пониманию интернет-культуры (например, специалисты по мемам специально тренируют бота Grok от компании xAI).

Брендан Фуди в своем блоге назвал этот процесс совершенно новой категорией занятости.

«Миллионы людей потратят следующее десятилетие на то, чтобы научить машины рассудительности, нюансам и вкусу, которые присущи только людям, — написал он. — Вместо того, чтобы снова и снова выполнять предсказуемую работу, они научат агентов делать это один раз, чтобы агент мог сделать это миллион раз».

Алиса Цой, врач и бывшая преподавательница Стэнфордского университета, которая сейчас сотрудничает с ИИ, рассказала журналистам CNN, что эта технология позволит медикам избавиться от скучной рутины. Однако сами тренеры нейросетей сталкиваются с определенными трудностями. Согласно отчету Business Insider, в котором опросили более 60 разметчиков данных со всего мира, хотя такая работа и приносит тысячи долларов в месяц, она часто оказывается монотонной, хаотичной, а иногда и морально изнурительной.