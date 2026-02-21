Кредитование бизнеса в Украине растет самыми быстрыми темпами с 2014 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 февраля 2026, 12:25 Читати українською

Кредитование бизнеса в Украине растет самыми быстрыми темпами с 2014 года

Украинская экономика переживает настоящий кредитный бум. После десятилетия стагнации отечественные финансовые учреждения второй год подряд активно наращивают финансирование предприятий, причем главным двигателем этого роста стали не государственные льготы, а классические рыночные займы. Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук во время выступления на конференции FinYear 20 февраля.

Украинская экономика переживает настоящий кредитный бум.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитный ренессанс в цифрах

Николайчук сообщил, что по итогам прошлого года объем чистых гривневых кредитов, выданных бизнесу, подскочил почти на 36%, тогда как валютные займы прибавили 23%. Благодаря такой мощной динамике уровень проникновения кредитов в экономику (соотношение чистых бизнес-кредитов к валовому внутреннему продукту страны) возобновил рост еще в 2024 году, а в 2025-м заметно увеличился, достигнув отметки 8,7% от ВВП.

Хотя нынешний показатель в 8,7% ВВП остается ниже стандартов соседних европейских стран и даже уступает показателям Украины образца 2014 года, структура этих долгов кардинально изменилась в лучшую сторону.

Десять лет назад высокие объемы финансирования обеспечивались «кредитной пузырь». Тогда банкиры массово раздавали деньги связанным компаниям (так называемое инсайдерское кредитование), заранее зная, что эти средства никто не вернет, рассказал заместитель главы НБУ. Зато сегодня банковская система демонстрирует устойчивое развитие с взвешенной и жесткой оценкой рисков. Деньги занимают как государственным, так и частным предприятиям, а активными кредиторами выступают банки всех типов: государственные, частные с украинским капиталом и учреждения с иностранными инвестициями.

Рынок побеждает государственные субсидии

Как сообщил Николайчук, главным трендом 2025 года стало то, что украинский бизнес начал брать деньги на коммерческих условиях, выходя за пределы государственных программ поддержки.

Для сравнения: кредитный портфель популярной правительственной программы льготного кредитования «5−7−9%» увеличился лишь на 12%. В то же время объем обычных рыночных кредитов вне этой программы взлетел почти на 50%. Этому способствовало существенное удешевление стоимости денег, условия по которым стали крайне привлекательными. В декабре средние рыночные ставки по новым гривневым займам для бизнеса снизились до 15% годовых, а банки с иностранным капиталом предлагали финансирование даже под 13,5%.

Согласно опросам Нацбанка, финансовые учреждения настроены оптимистично: они планируют и в дальнейшем смягчать требования к заемщикам и наращивать объемы выданных средств. В регуляторе убеждены, что такой результат стал возможен благодаря сохранению макрофинансовой устойчивости, предыдущим реформам банковского сектора и системной работе правительства и НБУ над Стратегией развития кредитования, которая была разработана в 2024 году и доказала свою эффективность за последние полтора года.

Кредиты онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами