Кредитование бизнеса в Украине растет самыми быстрыми темпами с 2014 года

Украинская экономика переживает настоящий кредитный бум. После десятилетия стагнации отечественные финансовые учреждения второй год подряд активно наращивают финансирование предприятий, причем главным двигателем этого роста стали не государственные льготы, а классические рыночные займы . Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук во время выступления на конференции FinYear 20 февраля.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитный ренессанс в цифрах

Николайчук сообщил, что по итогам прошлого года объем чистых гривневых кредитов, выданных бизнесу, подскочил почти на 36%, тогда как валютные займы прибавили 23%. Благодаря такой мощной динамике уровень проникновения кредитов в экономику (соотношение чистых бизнес-кредитов к валовому внутреннему продукту страны) возобновил рост еще в 2024 году, а в 2025-м заметно увеличился, достигнув отметки 8,7% от ВВП.

Хотя нынешний показатель в 8,7% ВВП остается ниже стандартов соседних европейских стран и даже уступает показателям Украины образца 2014 года, структура этих долгов кардинально изменилась в лучшую сторону.

Десять лет назад высокие объемы финансирования обеспечивались «кредитной пузырь». Тогда банкиры массово раздавали деньги связанным компаниям (так называемое инсайдерское кредитование), заранее зная, что эти средства никто не вернет, рассказал заместитель главы НБУ. Зато сегодня банковская система демонстрирует устойчивое развитие с взвешенной и жесткой оценкой рисков. Деньги занимают как государственным, так и частным предприятиям, а активными кредиторами выступают банки всех типов: государственные, частные с украинским капиталом и учреждения с иностранными инвестициями.

Рынок побеждает государственные субсидии

Как сообщил Николайчук, главным трендом 2025 года стало то, что украинский бизнес начал брать деньги на коммерческих условиях, выходя за пределы государственных программ поддержки.

Для сравнения: кредитный портфель популярной правительственной программы льготного кредитования «5−7−9%» увеличился лишь на 12%. В то же время объем обычных рыночных кредитов вне этой программы взлетел почти на 50%. Этому способствовало существенное удешевление стоимости денег, условия по которым стали крайне привлекательными. В декабре средние рыночные ставки по новым гривневым займам для бизнеса снизились до 15% годовых, а банки с иностранным капиталом предлагали финансирование даже под 13,5%.

Согласно опросам Нацбанка, финансовые учреждения настроены оптимистично: они планируют и в дальнейшем смягчать требования к заемщикам и наращивать объемы выданных средств. В регуляторе убеждены, что такой результат стал возможен благодаря сохранению макрофинансовой устойчивости, предыдущим реформам банковского сектора и системной работе правительства и НБУ над Стратегией развития кредитования, которая была разработана в 2024 году и доказала свою эффективность за последние полтора года.