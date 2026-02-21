Multi от Минфин
21 февраля 2026, 11:38

НБУ с начала года потратил почти $5,7 млрд на поддержку гривны, полностью остановив покупку валюты

Национальный банк Украины продолжает активные валютные интервенции, расходуя резервы для сдерживания девальвации национальной валюты. С начала текущего года главный финансовый регулятор страны выступает на межбанковском рынке исключительно как продавец, полностью отказавшись от выкупа иностранной валюты.

Национальный банк Украины продолжает активные валютные интервенции, расходуя резервы для сдерживания девальвации национальной валюты.

Масштабные вливания в рынок

Чтобы удовлетворить спрос бизнеса на иностранную валюту и сгладить курсовые колебания, государство вынуждено регулярно продавать валюту. Только за последнюю неделю объем валюты, реализованной Нацбанком, составил 661,20 миллиона долларов в эквиваленте. В целом же с первых дней года регулятор продал на рынке значительный объем средств — 5 719,05 миллиона долларов в эквиваленте.

Динамика курса: как подешевела гривна

Несмотря на такие существенные валютные интервенции со стороны государства, украинская гривна продолжает постепенно снижаться по отношению к ключевым мировым валютам.

  • Доллар США: Если 1 января 2026 года официальный курс составлял 42,03 гривны за доллар, то по состоянию на 21 февраля американская валюта подорожала до 43,26 гривны.
  • Евро: Европейская валюта продемонстрировала еще более стремительный рост. В начале года курс составлял 43,69 гривны за евро, а к 21 февраля он взлетел до отметки 50,92 гривны.

Структурный дефицит валюты и политика НБУ

В условиях полномасштабной войны украинская экономика работает в состоянии постоянного (структурного) дефицита валюты. Это означает, что страна импортирует значительно больше товаров (в частности для нужд обороны и энергетики), чем экспортирует, поэтому импортеры постоянно нуждаются в долларах и евро для расчетов. Осенью 2023 года НБУ перешел к политике «управляемой гибкости» курса. Регулятор больше не держит курс фиксированным, а позволяет ему двигаться под влиянием рынка. Однако, чтобы не допустить резкого обвала гривны из-за этого дефицита, Нацбанк покрывает недостаток валюты, продавая собственные золотовалютные резервы, которые регулярно пополняются благодаря финансовой помощи от западных партнеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
21 февраля 2026, 12:08
#
Если у власти ***, то благодаря их действиям по повышению акцизов, тарифов которые убивают экономику, естественно нац. валюта будет валиться и ее будут пытаться спасти вливаниями, но это всегда временный результат.
+
0
parseval
parseval
21 февраля 2026, 12:40
#
А справедливий курс все ще 28−33?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
21 февраля 2026, 13:00
#
Ніхто нічого не підтримував. Продали валюту, яку дали на латання бюджету.
