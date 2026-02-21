НБУ с начала года потратил почти $5,7 млрд на поддержку гривны, полностью остановив покупку валюты

Национальный банк Украины продолжает активные валютные интервенции, расходуя резервы для сдерживания девальвации национальной валюты. С начала текущего года главный финансовый регулятор страны выступает на межбанковском рынке исключительно как продавец, полностью отказавшись от выкупа иностранной валюты.

Масштабные вливания в рынок

Чтобы удовлетворить спрос бизнеса на иностранную валюту и сгладить курсовые колебания, государство вынуждено регулярно продавать валюту. Только за последнюю неделю объем валюты, реализованной Нацбанком, составил 661,20 миллиона долларов в эквиваленте. В целом же с первых дней года регулятор продал на рынке значительный объем средств — 5 719,05 миллиона долларов в эквиваленте.

Динамика курса: как подешевела гривна

Несмотря на такие существенные валютные интервенции со стороны государства, украинская гривна продолжает постепенно снижаться по отношению к ключевым мировым валютам.

Доллар США: Если 1 января 2026 года официальный курс составлял 42,03 гривны за доллар, то по состоянию на 21 февраля американская валюта подорожала до 43,26 гривны.

Евро: Европейская валюта продемонстрировала еще более стремительный рост. В начале года курс составлял 43,69 гривны за евро, а к 21 февраля он взлетел до отметки 50,92 гривны.

Структурный дефицит валюты и политика НБУ

В условиях полномасштабной войны украинская экономика работает в состоянии постоянного (структурного) дефицита валюты. Это означает, что страна импортирует значительно больше товаров (в частности для нужд обороны и энергетики), чем экспортирует, поэтому импортеры постоянно нуждаются в долларах и евро для расчетов. Осенью 2023 года НБУ перешел к политике «управляемой гибкости» курса. Регулятор больше не держит курс фиксированным, а позволяет ему двигаться под влиянием рынка. Однако, чтобы не допустить резкого обвала гривны из-за этого дефицита, Нацбанк покрывает недостаток валюты, продавая собственные золотовалютные резервы, которые регулярно пополняются благодаря финансовой помощи от западных партнеров.

