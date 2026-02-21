Paramount заявляет о снятии антимонопольных барьеров в США для поглощения Warner Bros.

Объединенная медиакомпания Paramount Skydance Corp. официально сообщила об отсутствии законодательных препятствий на территории Соединенных Штатов для завершения покупки гиганта индустрии развлечений Warner Bros. Discovery Inc. за 77,9 миллиарда долларов. Это стало возможным после преодоления ключевого этапа антимонопольной проверки. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Битва за медиаимперию: дедлайны и ставки

В пятницу руководство Paramount заявило, что компания успешно выполнила все требования Министерства юстиции США по предоставлению дополнительной информации (так называемый «второй запрос») в рамках антимонопольного законодательства. Десятидневный период ожидания для регуляторов завершился в четверг, что формально открывает путь к сделке.

Однако ситуация осложняется тем, что Warner Bros. уже подписала соглашение о продаже своего студийного и стримингового бизнеса компании Netflix Inc. за 72 миллиарда долларов. Несмотря на это, в начале недели Warner Bros. согласилась возобновить переговоры с Paramount. Последние подали пересмотренное предложение о недружественном поглощении и намекнули на готовность повысить цену на 1 доллар за акцию — до 31 доллара. Руководство Warner Bros. установило для Paramount жесткий дедлайн до 23 февраля, чтобы те предоставили свое «лучшее и окончательное» предложение. Реакция конкурентов и позиция властей

Главный юрисконсульт Netflix Дэвид Хайман резко отреагировал на заявления конкурентов:

«Paramount Skydance продолжает вводить акционеров в заблуждение и отвлекать внимание от фактов. Факты заключаются в том, что стандартные этапы по закону HSR не свидетельствуют об одобрении Министерства юстиции или о том, что было принято какое-либо решение. Они не получили разрешений, необходимых для закрытия сделки, и им еще очень далеко до этого».

В своих документах для регуляторов Paramount признает, что для финализации сделки необходимо выполнить ряд условий. Среди них: подписание окончательного договора о слиянии, одобрение со стороны акционеров Warner Bros. (голосование по сделке с Netflix назначено на 20 марта) и получение разрешений в других странах. В частности, Paramount уже получила зеленый свет от инвестиционных органов Германии — шаг, который, по словам представителей Netflix, они также успешно прошли.

Истечение срока ожидания не означает полного согласия правительства. Министерство юстиции США оставляет за собой право подать в суд, чтобы заблокировать слияние позже. Кроме того, обоих претендентов — Paramount и Netflix — ждут тщательные проверки как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта уже заявил, что его ведомство внимательно изучает оба варианта покупки:

«Дальнейшая консолидация на рынках, имеющих центральное значение для американской экономической жизни, не идет на пользу нашей экономике, потребителям или конкуренции».

Политическое лоббирование и угроза монополии

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон и соуправляющий Netflix Тэд Сарандос активно убеждают публику, что их сделки пройдут проверку. Оба топ-менеджеры соревнуются за расположение президента США Дональда Трампа. Отец Эллисона, технологический миллиардер Ларри Эллисон, лично поддерживает заявку Paramount и поддерживает дружеские отношения с президентом. Со своей стороны, Сарандос также обсуждал предложение Netflix непосредственно с Трампом, подчеркивая, что его больше всего беспокоит влияние сделки на сохранение рабочих мест в США. Ранее в этом месяце он даже выступал перед комитетом Сената, чтобы развеять опасения по поводу сокращения рабочих мест в Калифорнии и уменьшения выбора для потребителей.

Каждый из вариантов слияния несет свои риски для рынка:

Соглашение с Netflix: Наибольшую обеспокоенность вызывает объединение двух самых популярных в мире стриминговых платформ — Netflix и HBO Max.

Соглашение с Paramount: Этот союз объединит две из пяти крупнейших голливудских киностудий, их дистрибьюторские сети, а также конкурирующие новостные подразделения — телеканалы CNN и CBS.

Правительство уже привлекло к консультациям ключевых игроков рынка, в частности агентства талантов и крупнейшие сети кинотеатров. Сенатор-республиканец от Юты Майк Ли, который возглавлял недавние слушания, отметил, что соглашение с Netflix вызывает «многочисленные антимонопольные опасения», поскольку компании конкурируют как за контент, так и за работников. В пятницу он направил обеим компаниям дополнительный список вопросов.