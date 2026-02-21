Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 февраля 2026, 9:22

Уолл-стрит закрылась в плюсе после отмены пошлин Трампа

Американские фондовые рынки завершили пятничную торговую сессию ростом, лидерами которого стали акции технологических гигантов. Оптимизм инвесторов спровоцировало решение Верховного суда США, который признал незаконными глобальные импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Американские фондовые рынки завершили пятничную торговую сессию ростом, лидерами которого стали акции технологических гигантов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Судебное поражение и новый тарифный план

Верховный суд США, большинство в котором составляют консерваторы, проголосовал 6 против 3 за отмену глобальных пошлин Трампа. Эти сборы были введены в прошлом году на основании федерального закона, предназначенного для реагирования на чрезвычайные ситуации национального масштаба.

Трамп резко раскритиковал это решение, назвав его «позором». Вместо этого он сразу анонсировал введение новой универсальной пошлины в размере 10% сроком на 150 дней. Этот шаг будет реализован в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года в качестве замены экстренных мер, которые были заблокированы судом.

Рынок выдыхает с облегчением

По словам Майка Диксона, руководителя отдела исследований и количественных стратегий в компании Horizon Investments, участники рынка с облегчением восприняли тот факт, что новые пошлины не оказались выше предыдущих.

На этом фоне акции самых дорогих компаний Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост. Бумаги Alphabet (материнской компании Google) подскочили на 3,7%, Amazon прибавил 2,6%, а акции Apple выросли на 1,5%.

Компании, которые ранее больше всего пострадали от торговых ограничений, также почувствовали положительный импульс. Акции производителя игрушек Hasbro, онлайн-продавца мебели Wayfair, владельца Pottery Barn компании Williams-Sonoma и ритейлера роскошной мебели RH подорожали в диапазоне от 0,5% до 2,3%.

Динамика индексов и макроэкономические вызовы

Несмотря на позитив на биржах, правительство столкнулось с серьезным финансовым вызовом. Тысячи компаний по всему миру уже подали судебные иски, оспаривая широкие пошлины Трампа и требуя возврата уплаченных средств. По оценкам экономистов Бюджетной модели Пенн-Уортон, существует риск того, что США придется возместить более 175 миллиардов долларов таможенных пошлин.

По итогам торгов пятницы главные индексы зафиксировали следующие результаты:

  • S&P 500 вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 6 909,51 пункта (по итогам недели индекс прибавил 1,08%).
  • Nasdaq Composite поднялся на 0,90% до 22 886,07 пункта (недельный рост составил 1,51%).
  • Dow Jones Industrial Average прибавил 0,47%, остановившись на уровне 49 625,97 пункта (за неделю вырос на 0,25%).

С начала 2026 года индекс S&P 500 вырос почти на 1%, несколько отставая от глобального индекса акций MSCI, который прибавил более 3%. Внутри S&P 500 девять из одиннадцати отраслевых секторов завершили день в плюсе.

Лучшую динамику показали коммуникационные услуги (+2,65%) и потребительские товары не первой необходимости (+1,27%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
