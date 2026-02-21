Уолл-стрит закрылась в плюсе после отмены пошлин Трампа

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Судебное поражение и новый тарифный план

Верховный суд США, большинство в котором составляют консерваторы, проголосовал 6 против 3 за отмену глобальных пошлин Трампа. Эти сборы были введены в прошлом году на основании федерального закона, предназначенного для реагирования на чрезвычайные ситуации национального масштаба.

Трамп резко раскритиковал это решение, назвав его «позором». Вместо этого он сразу анонсировал введение новой универсальной пошлины в размере 10% сроком на 150 дней. Этот шаг будет реализован в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года в качестве замены экстренных мер, которые были заблокированы судом.

Рынок выдыхает с облегчением

По словам Майка Диксона, руководителя отдела исследований и количественных стратегий в компании Horizon Investments, участники рынка с облегчением восприняли тот факт, что новые пошлины не оказались выше предыдущих.

На этом фоне акции самых дорогих компаний Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост. Бумаги Alphabet (материнской компании Google) подскочили на 3,7%, Amazon прибавил 2,6%, а акции Apple выросли на 1,5%.

Компании, которые ранее больше всего пострадали от торговых ограничений, также почувствовали положительный импульс. Акции производителя игрушек Hasbro, онлайн-продавца мебели Wayfair, владельца Pottery Barn компании Williams-Sonoma и ритейлера роскошной мебели RH подорожали в диапазоне от 0,5% до 2,3%.

Динамика индексов и макроэкономические вызовы

Несмотря на позитив на биржах, правительство столкнулось с серьезным финансовым вызовом. Тысячи компаний по всему миру уже подали судебные иски, оспаривая широкие пошлины Трампа и требуя возврата уплаченных средств. По оценкам экономистов Бюджетной модели Пенн-Уортон, существует риск того, что США придется возместить более 175 миллиардов долларов таможенных пошлин.

По итогам торгов пятницы главные индексы зафиксировали следующие результаты:

S&P 500 вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 6 909,51 пункта (по итогам недели индекс прибавил 1,08%).

Nasdaq Composite поднялся на 0,90% до 22 886,07 пункта (недельный рост составил 1,51%).

Dow Jones Industrial Average прибавил 0,47%, остановившись на уровне 49 625,97 пункта (за неделю вырос на 0,25%).

С начала 2026 года индекс S&P 500 вырос почти на 1%, несколько отставая от глобального индекса акций MSCI, который прибавил более 3%. Внутри S&P 500 девять из одиннадцати отраслевых секторов завершили день в плюсе.

Лучшую динамику показали коммуникационные услуги (+2,65%) и потребительские товары не первой необходимости (+1,27%).