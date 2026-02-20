Основной нюанс ОВГЗ, который нужно знать в 2026 году (видео)

Портфель ОВГЗ у физических лиц вырос более чем на 44% и превысил 116 млрд грн. Но параллельно Минфин активно проводит switch-аукционы (обмен ОВГЗ), чтобы снизить пиковые выплаты в 2026 году, а доходности на первичном рынке постепенно снижаются.

Что происходит на самом деле и что это значит для мелкого инвестора: покупать ОВГЗ сейчас, ждать, смотреть на вторичку или на валютные выпуски? Рассказываем о цифрах, логике Минфина, влиянии ставки НБУ, разнице между первичным и вторичным рынком и главных рисках.