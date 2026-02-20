Фискальные чеки теперь будут храниться в банковских приложениях: 4 банка, присоединившихся к пилоту

Минцифра совместно с партнерами начинает внедрение еЧека — электронного аналога бумажного чека, который будет автоматически отображаться в банковском приложении пользователя. Новый сервис призван избавить украинцев от необходимости хранить бумажные ленты, которые быстро выцветают и теряются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что это значит для покупателей?

Все в вашем банке: Чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.

Никаких лишних действий: Вам не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.

Полная свобода выбора: Вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и абсолютно добровольным.

Конфиденциальность: Только вы видите свой чек в собственном приложении.

Почему это выгодно бизнесу?

Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.

Экономия: Меньше бумаги означает меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.

Простота: Касса работает, как обычно, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.

Экологичность: Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.

«еЧек не создает новую систему — он удобно встраивается в ту, которой все уже пользуются», — говорится в сообщении.

Кто уже присоединился и как пользоваться?

В настоящее время проект работает в пилотном режиме. Полноценный запуск сервиса на всю страну намечен на конец 2026 года.

Банки-участники пилота:

Приватбанк

monobank

ПУМБ

VST bank

Получить электронный чек можно в сетях магазинов «Аврора», «Фора», Auchan, а также на АЗС «Укрнафта».

Как бизнесу подключить сервис?

Присоединиться к программе может любой бизнес, использующий РРО/ПРРО и принимающий безналичные платежи. Участие является добровольным. Для подключения необходимо подать заявку по этой ссылке.