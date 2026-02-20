Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
20 февраля 2026, 15:03

Фискальные чеки теперь будут храниться в банковских приложениях: 4 банка, присоединившихся к пилоту

Минцифра совместно с партнерами начинает внедрение еЧека — электронного аналога бумажного чека, который будет автоматически отображаться в банковском приложении пользователя. Новый сервис призван избавить украинцев от необходимости хранить бумажные ленты, которые быстро выцветают и теряются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Фискальные чеки теперь будут храниться в банковских приложениях: 4 банка, присоединившихся к пилоту

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит для покупателей?

  • Все в вашем банке: Чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.
  • Никаких лишних действий: Вам не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.
  • Полная свобода выбора: Вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и абсолютно добровольным.
  • Конфиденциальность: Только вы видите свой чек в собственном приложении.

Почему это выгодно бизнесу?

Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.

  • Экономия: Меньше бумаги означает меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.
  • Простота: Касса работает, как обычно, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.
  • Экологичность: Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.

«еЧек не создает новую систему — он удобно встраивается в ту, которой все уже пользуются», — говорится в сообщении.

Кто уже присоединился и как пользоваться?

В настоящее время проект работает в пилотном режиме. Полноценный запуск сервиса на всю страну намечен на конец 2026 года.

Банки-участники пилота:

Получить электронный чек можно в сетях магазинов «Аврора», «Фора», Auchan, а также на АЗС «Укрнафта».

Как бизнесу подключить сервис?

Присоединиться к программе может любой бизнес, использующий РРО/ПРРО и принимающий безналичные платежи. Участие является добровольным. Для подключения необходимо подать заявку по этой ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Exba
Exba
20 февраля 2026, 15:21
#
Удобно. У Лидла так реализовано, только там электронный чек не в банковском приложении, а в их собственном
+
0
w39932
w39932
20 февраля 2026, 16:18
#
Так может потому что лидл работает в странах где государство не лезет в молоко и шоколад граждан?) Жучара в лидле свою харю набивает, а за еЧеком скучаэ.
+
0
Exba
Exba
20 февраля 2026, 16:39
#
Ага, периодически неумолимо рвёт на родину)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
