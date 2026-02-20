Минцифра совместно с партнерами начинает внедрение еЧека — электронного аналога бумажного чека, который будет автоматически отображаться в банковском приложении пользователя. Новый сервис призван избавить украинцев от необходимости хранить бумажные ленты, которые быстро выцветают и теряются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Фискальные чеки теперь будут храниться в банковских приложениях: 4 банка, присоединившихся к пилоту
Что это значит для покупателей?
- Все в вашем банке: Чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.
- Никаких лишних действий: Вам не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.
- Полная свобода выбора: Вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и абсолютно добровольным.
- Конфиденциальность: Только вы видите свой чек в собственном приложении.
Почему это выгодно бизнесу?
Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.
- Экономия: Меньше бумаги означает меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.
- Простота: Касса работает, как обычно, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.
- Экологичность: Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.
«еЧек не создает новую систему — он удобно встраивается в ту, которой все уже пользуются», — говорится в сообщении.
Кто уже присоединился и как пользоваться?
В настоящее время проект работает в пилотном режиме. Полноценный запуск сервиса на всю страну намечен на конец 2026 года.
Банки-участники пилота:
- Приватбанк
- monobank
- ПУМБ
- VST bank
Получить электронный чек можно в сетях магазинов «Аврора», «Фора», Auchan, а также на АЗС «Укрнафта».
Как бизнесу подключить сервис?
Присоединиться к программе может любой бизнес, использующий РРО/ПРРО и принимающий безналичные платежи. Участие является добровольным. Для подключения необходимо подать заявку по этой ссылке.
