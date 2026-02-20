Гетманцев подсчитал потери бюджета от теневого рынка одежды и указал БЭБ на основные схемы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2026, 14:36 Читати українською

Гетманцев подсчитал потери бюджета от теневого рынка одежды и указал БЭБ на основные схемы

Ежегодно бюджет Украины теряет более 5 миллиардов гривен из-за «теневых» схем на рынке одежды и обуви. Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев раскритиковал Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Налоговую службу за «системную слепоту» по многомиллионным оборотам, маскирующимся под малый бизнес.

Гетманцев подсчитал потери бюджета от теневого рынка одежды и указал БЭБ на основные схемы
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Белый рынок vs Тень: пропасть в цифрах

По словам Гетманцева, легальная часть рынка (такие как Puma, New Yorker, H&M, а также украинские бренды Jasmine, Adelia) выплачивает официальные зарплаты от 23 до 46,5 тыс. грн и в полной мере уплачивает НДС и налог на прибыль.

Однако «черная» часть рынка значительно масштабнее:

  • Юридические лица: в секторе работает 720 компаний со средней зарплатой более 26 тыс. грн.
  • ФЛПы: их в 30 раз больше, но средняя задекларированная зарплата составляет лишь 7,7 тыс. грн, что ниже установленного законом минимума.

Как работают схемы

Гетманцев привел два громких примера крупного бизнеса, мимикрурующего под малыш:

1. Сеть «Территория минимальных цен»

  • Масштаб: 14 магазинов в Киеве и филиалов в больших городах; более 1000 человек.
  • Схема: на каждой кассе работает отдельный ФЛП 2-й группы.
  • Прибыли: выручка только офлайн-точек оценивается в 400 млн грн в год.
  • Нарушения: реальные зарплаты составляют около 21 тыс. грн, в то время как отчитываются о 8 тыс. грн.
  • Ущерб бюджету: 99 млн грн ежегодно.

2. Бренд Lior Boutique

  • Масштаб: магазины в Киеве и Одессе, 758 тыс. подписчиков в Instagram, собственное производство на 70 швей и оборудования стоимостью более 20 млн грн.
  • Схема: более 300 заказов ежедневно оформляются через постоянно меняющиеся сети ФЛП (выявлено минимум 10 различных ФЛП за последние годы).
  • Ущерб бюджету: более 145 млн грн в год.

Предупреждение для ФЛП

Гетманцев отдельно обратился к рядовым гражданам, которые отдают свои документы для оформления ФЛП «уклончанам». Он предупредил, что бенефициары схем бросают таких людей на произвол судьбы, оставляя их с миллионными штрафами от налоговой на всю жизнь.

«Я устал требовать открыть глаза на очевидные нарушения БЭБ и Налоговой. Черный рынок обуви и одежды уже значительно превышает белую часть», — подытожил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 февраля 2026, 14:54
#
Є ще 3-тя «тіньова схема» — замовити самому на Нексті. Терміново насипати ПДВ, ЄСВ та військовий збір!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами