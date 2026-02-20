Ежегодно бюджет Украины теряет более 5 миллиардов гривен из-за «теневых» схем на рынке одежды и обуви. Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев раскритиковал Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Налоговую службу за «системную слепоту» по многомиллионным оборотам, маскирующимся под малый бизнес.
Гетманцев подсчитал потери бюджета от теневого рынка одежды и указал БЭБ на основные схемы
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Белый рынок vs Тень: пропасть в цифрах
По словам Гетманцева, легальная часть рынка (такие как Puma, New Yorker, H&M, а также украинские бренды Jasmine, Adelia) выплачивает официальные зарплаты от 23 до 46,5 тыс. грн и в полной мере уплачивает НДС и налог на прибыль.
Однако «черная» часть рынка значительно масштабнее:
- Юридические лица: в секторе работает 720 компаний со средней зарплатой более 26 тыс. грн.
- ФЛПы: их в 30 раз больше, но средняя задекларированная зарплата составляет лишь 7,7 тыс. грн, что ниже установленного законом минимума.
Как работают схемы
Гетманцев привел два громких примера крупного бизнеса, мимикрурующего под малыш:
1. Сеть «Территория минимальных цен»
- Масштаб: 14 магазинов в Киеве и филиалов в больших городах; более 1000 человек.
- Схема: на каждой кассе работает отдельный ФЛП 2-й группы.
- Прибыли: выручка только офлайн-точек оценивается в 400 млн грн в год.
- Нарушения: реальные зарплаты составляют около 21 тыс. грн, в то время как отчитываются о 8 тыс. грн.
- Ущерб бюджету: 99 млн грн ежегодно.
2. Бренд Lior Boutique
- Масштаб: магазины в Киеве и Одессе, 758 тыс. подписчиков в Instagram, собственное производство на 70 швей и оборудования стоимостью более 20 млн грн.
- Схема: более 300 заказов ежедневно оформляются через постоянно меняющиеся сети ФЛП (выявлено минимум 10 различных ФЛП за последние годы).
- Ущерб бюджету: более 145 млн грн в год.
Предупреждение для ФЛП
Гетманцев отдельно обратился к рядовым гражданам, которые отдают свои документы для оформления ФЛП «уклончанам». Он предупредил, что бенефициары схем бросают таких людей на произвол судьбы, оставляя их с миллионными штрафами от налоговой на всю жизнь.
«Я устал требовать открыть глаза на очевидные нарушения БЭБ и Налоговой. Черный рынок обуви и одежды уже значительно превышает белую часть», — подытожил Гетманцев.
Комментарии - 1