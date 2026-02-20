ПФУ предупреждает: пенсионеры до 1 апреля должны подтвердить отсутствие выплат от рф

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напоминает о необходимости предоставления специального уведомления для продления выплат. Согласно новому постановлению Кабмина № 126, лица, прошедшие идентификацию, но не задекларировавшие факт неполучения денег от страны-агрессора, могут потерять выплаты уже после 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Эта норма касается пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ), или выехавших из ТОТ на подконтрольную территорию Украины или за границу.

Как предоставить инермацию: 4 доступных способа

Государство предусмотрело несколько вариантов информирования, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобное в зависимости от места нахождения:

1. Онлайн — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» необходимо поставить отметку возле соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации» и/или напротив строки «Не получаю страховые выплаты в связи с несчастным случаем/профессиональным заболеванием или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации».

2. Во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины. Ответ на вопрос о получении/неполучении выплат от рф фиксируется в решении об установлении/не установлении лица по результату видеоидентификации.

3. Почтовой отправкой / почтовой отправкой с объявленной ценностью: лицо, временно пребывающее за границей, может отправить в адрес территориального органа Пенсионного фонда, где оно состоит на учете как получатель выплат:

уведомление о получении/неполучении выплат от рф (в произвольной форме) вместе с удостоверением о пребывании в живых

указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и отправить ее вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

4. Путем подачи в сервисном центре Пенсионного фонда заявления о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Почему это важно?

Правительство установило переходный период. Если вы прошли физическую идентификацию в 2025 или начале 2026 года, ваши выплаты сейчас продолжаются автоматически. Однако если до 1 апреля ПФУ не получит официального подтверждения, что вы не берете деньги от органов пенсионного обеспечения РФ, начисление украинских выплат будет приостановлено.