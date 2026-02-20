Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
20 февраля 2026, 9:35 Читати українською

ПФУ предупреждает: пенсионеры до 1 апреля должны подтвердить отсутствие выплат от рф

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напоминает о необходимости предоставления специального уведомления для продления выплат. Согласно новому постановлению Кабмина № 126, лица, прошедшие идентификацию, но не задекларировавшие факт неполучения денег от страны-агрессора, могут потерять выплаты уже после 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

ПФУ предупреждает: пенсионеры до 1 апреля должны подтвердить отсутствие выплат от рф
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта норма касается пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ), или выехавших из ТОТ на подконтрольную территорию Украины или за границу.

Как предоставить инермацию: 4 доступных способа

Государство предусмотрело несколько вариантов информирования, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобное в зависимости от места нахождения:

1. Онлайн — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» необходимо поставить отметку возле соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации» и/или напротив строки «Не получаю страховые выплаты в связи с несчастным случаем/профессиональным заболеванием или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации».

2. Во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины. Ответ на вопрос о получении/неполучении выплат от рф фиксируется в решении об установлении/не установлении лица по результату видеоидентификации.

3. Почтовой отправкой / почтовой отправкой с объявленной ценностью: лицо, временно пребывающее за границей, может отправить в адрес территориального органа Пенсионного фонда, где оно состоит на учете как получатель выплат:

  • уведомление о получении/неполучении выплат от рф (в произвольной форме) вместе с удостоверением о пребывании в живых
  • указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и отправить ее вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

4. Путем подачи в сервисном центре Пенсионного фонда заявления о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Читайта также: Как изменятся пенсии в Украине с 1 марта

Почему это важно?

Правительство установило переходный период. Если вы прошли физическую идентификацию в 2025 или начале 2026 года, ваши выплаты сейчас продолжаются автоматически. Однако если до 1 апреля ПФУ не получит официального подтверждения, что вы не берете деньги от органов пенсионного обеспечения РФ, начисление украинских выплат будет приостановлено.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
