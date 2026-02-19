Абанк сообщил о возврате всех украденных денег со счетов клиентов после хакерской атаки 16 февраля

Один из крупнейших банков Украины, Абанк , сообщил об успешном преодолении последствий масштабной хакерской атаки, произошедшей в ночь с 15 на 16 февраля 2026 года. Несмотря на неправомерное списание со счетов части пользователей, банк компенсировал потери клиентов и стабилизировал работу систем.

Новый тип атаки

По словам представителей финучреждения, это была новая, ранее неизвестная банковской системе атака.

Главные результаты антикризисных мер:

Полный возврат средств: банк компенсировал каждую копейку, списанную мошенниками. Ни один клиент не понес фактических финансовых потерь.

Локализация проблемы: Система защиты обновлена так, чтобы сделать невозможным подобные атаки в будущем.

Статус безопасности: все сервисы работают стабильно, средства клиентов находятся под надежной защитой.

Почему банк молчал?

Команда Абанка объяснила временное отсутствие коммуникации в первые часы после инцидента сознательным решением сосредоточиться на техническом противодействии хакерам и возвращении денег.

Мы видели все ваши сообщения и волнения и сознательно взяли паузу, чтобы вместо слов сосредоточиться на реальных действиях и помощи. Сейчас ситуация полностью находится под контролем", — говорится в заявлении банка.