українська
19 февраля 2026, 19:32

Абанк сообщил о возврате всех украденных денег со счетов клиентов после хакерской атаки 16 февраля

Один из крупнейших банков Украины, Абанк, сообщил об успешном преодолении последствий масштабной хакерской атаки, произошедшей в ночь с 15 на 16 февраля 2026 года. Несмотря на неправомерное списание со счетов части пользователей, банк компенсировал потери клиентов и стабилизировал работу систем.

Абанк сообщил о возврате всех украденных денег со счетов клиентов после хакерской атаки 16 февраля

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый тип атаки

По словам представителей финучреждения, это была новая, ранее неизвестная банковской системе атака.

Главные результаты антикризисных мер:

  • Полный возврат средств: банк компенсировал каждую копейку, списанную мошенниками. Ни один клиент не понес фактических финансовых потерь.
  • Локализация проблемы: Система защиты обновлена так, чтобы сделать невозможным подобные атаки в будущем.
  • Статус безопасности: все сервисы работают стабильно, средства клиентов находятся под надежной защитой.

Читайте также: Кибератака на интернет-магазин НБУ: данные клиентов могли попасть к хакерам

Почему банк молчал?

Команда Абанка объяснила временное отсутствие коммуникации в первые часы после инцидента сознательным решением сосредоточиться на техническом противодействии хакерам и возвращении денег.

Мы видели все ваши сообщения и волнения и сознательно взяли паузу, чтобы вместо слов сосредоточиться на реальных действиях и помощи. Сейчас ситуация полностью находится под контролем", — говорится в заявлении банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
anakin
anakin
19 февраля 2026, 20:37
#
Тут за власників банку
https://minfin.com.ua/ua/2020/09/10/52089802/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
