Абанк сообщил о возврате всех украденных денег со счетов клиентов после хакерской атаки 16 февраля

Один из крупнейших банков Украины, Абанк, сообщил об успешном преодолении последствий масштабной хакерской атаки, произошедшей в ночь с 15 на 16 февраля 2026 года. Несмотря на неправомерное списание со счетов части пользователей, банк компенсировал потери клиентов и стабилизировал работу систем.
Новый тип атаки
По словам представителей финучреждения, это была новая, ранее неизвестная банковской системе атака.
Главные результаты антикризисных мер:
- Полный возврат средств: банк компенсировал каждую копейку, списанную мошенниками. Ни один клиент не понес фактических финансовых потерь.
- Локализация проблемы: Система защиты обновлена так, чтобы сделать невозможным подобные атаки в будущем.
- Статус безопасности: все сервисы работают стабильно, средства клиентов находятся под надежной защитой.
Почему банк молчал?
Команда Абанка объяснила временное отсутствие коммуникации в первые часы после инцидента сознательным решением сосредоточиться на техническом противодействии хакерам и возвращении денег.
Мы видели все ваши сообщения и волнения и сознательно взяли паузу, чтобы вместо слов сосредоточиться на реальных действиях и помощи. Сейчас ситуация полностью находится под контролем", — говорится в заявлении банка.
Источник: Минфин
