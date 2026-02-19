Multi от Минфин
Бизнесу обещают компенсацию зарплаты и ЕСВ в период вынужденного простоя

Союз профсоюзов обнародовал для обсуждения проект постановления КМУ «Некоторые вопросы государственной поддержки работодателей в период вынужденного перерыва в работе». Целью его является усиление механизма государственной поддержки застрахованных лиц и работодателей в период вынужденного перерыва в работе работников во время возобновления работы предприятий, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины, пишет Дебет-Кредит.

Союз профсоюзов обнародовал для обсуждения проект постановления КМУ «Некоторые вопросы государственной поддержки работодателей в период вынужденного перерыва в работе».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предполагает проект постановления КМУ

  • предоставление работодателю государственной поддержки в период простоя «Точка опоры»;
  • утверждение Порядка предоставления работодателю государственной поддержки в период простоя «Точка опоры».
  • внесение изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц в общественно полезные работы в условиях военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 13.07.2011 г. № 753.

А именно предлагается ввести оказание государственной помощи работодателю в виде компенсации:

  • части заработной платы в период вынужденного перерыва в работе работника, обусловленной простоем;
  • ЕСВ в период вынужденного перерыва в работе работника, обусловленного простоем.

Кто может получить помощь

Государственная помощь будет предоставляться работодателю в случае оформления простоя работников в связи с временной невозможностью осуществления хозяйственной деятельности вследствие повреждения и/или уничтожения имущества предприятия вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины при следующих условиях:

  • отсутствия у работодателя задолженности по выплате заработной платы и/или уплаты ЕСВ, и/или уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в течение шести месяцев, предшествующих месяцу оформления простоя работников;
  • отсутствия у работодателя задолженности перед государственным (местным) бюджетом более шести месяцев, предшествующих месяцу оформления простоя работников;
  • уплаты работодателем за каждого работника ЕСВ в течение последних шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором введен простой работников, а в случае, когда в течение последних шести месяцев до обращения о предоставлении государственной помощи законодательством предоставлено право отдельным работодателям не уплачивать ЕСВ, применяются предыдущие 180 календарных дней до такого периода;
  • если работодатель не является фондом общеобязательного государственного социального страхования, органом государственной власти, местного самоуправления или учреждением, учреждением, организацией, созданными ими в установленном порядке, полностью удерживаемых за счет государственного или местного бюджета;
  • если работодатель планирует возобновление производственной (хозяйственной) деятельности путем релокации предприятия или возобновление работы по месту осуществления деятельности, кроме территорий временно оккупированных российской федерацией, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской федерацией, утвержденного Минразвития;
  • работодатель не находится в состоянии ликвидации или банкротства;
  • осуществлял хозяйственную деятельность не менее шести месяцев до момента повреждения или уничтожения имущества;
  • подтвердил факт повреждения или уничтожения имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины;
  • оформил простой работников в связи с приостановкой хозяйственной деятельности в результате повреждения или уничтожения имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Право работодателя на получение государственной помощи возникает при наличии факта повреждения и/или уничтожения имущества предприятия в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией российская федерация против Украины, произошедших после 1 января 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
