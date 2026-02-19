Четверг — самый выгодный день для покупки авиабилетов (исследование)

Новое исследование Expedia показывает, что самые дешевые дни недели и месяцы для бронирования авиабилетов меняются. Для путешествий бизнес-классом четверг — самый дешевый день для перелета, позволяющий сэкономить 17% по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем, пишет Еuronews.

Когда лучше всего путешествовать по самым дешевым рейсам

Отчет Expedia опирается на миллионы данных сайта и новых исследований потребителей, чтобы подчеркнуть, как изменение поведения путешественников изменяет их, когда они решают подняться в небо.

По данным компании, пятница — самый дешевый день для перелета, позволяющий путешественникам сэкономить 18% по сравнению с путешествием в субботу.

Для путешествий бизнес-классом четверг — самый дешевый день для перелета, позволяющий сэкономить 17% по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем.

Путешествуя в июне, вы можете найти рейсы, которые в среднем на 68% дешевле, чем в декабре, что сэкономит путешественникам примерно 250 фунтов стерлингов (300 евро) на билете.

Когда бронировать авиабилеты, чтобы сэкономить деньги

Что касается бронирования, Expedia рекомендует выбрать время до поездки, чем вы думаете, но не в последнюю минуту.

Самый доступный период бронирования внутренних рейсов эконом-класса — за 31−45 дней до вылета, что в среднем на 38 фунтов стерлингов (46 евро) меньше, чем бронирование, осуществленное более чем за шесть месяцев до вылета.

Международные путешественники могут сэкономить в среднем 93 фунта стерлингов (112 евро), бронируя за 15−30 дней вперед, а не за шесть месяцев. Те, кто не хочет откладывать бронирование на последнюю минуту, бронируя за 31−45 дней, все равно могут сэкономить 85 фунтов стерлингов (102 евро) по сравнению с бронированием за шесть месяцев.

Что касается времени бронирования авиабилетов, то, согласно отчету, воскресенье — самый дешевый день.