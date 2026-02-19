Четверг — самый выгодный день для покупки авиабилетов (исследование)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 февраля 2026, 16:25 Читати українською

Четверг — самый выгодный день для покупки авиабилетов (исследование)

Новое исследование Expedia показывает, что самые дешевые дни недели и месяцы для бронирования авиабилетов меняются. Для путешествий бизнес-классом четверг — самый дешевый день для перелета, позволяющий сэкономить 17% по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем, пишет Еuronews.

Новое исследование Expedia показывает, что самые дешевые дни недели и месяцы для бронирования авиабилетов меняются.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Когда лучше всего путешествовать по самым дешевым рейсам

Отчет Expedia опирается на миллионы данных сайта и новых исследований потребителей, чтобы подчеркнуть, как изменение поведения путешественников изменяет их, когда они решают подняться в небо.

По данным компании, пятница — самый дешевый день для перелета, позволяющий путешественникам сэкономить 18% по сравнению с путешествием в субботу.

Для путешествий бизнес-классом четверг — самый дешевый день для перелета, позволяющий сэкономить 17% по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем.

Путешествуя в июне, вы можете найти рейсы, которые в среднем на 68% дешевле, чем в декабре, что сэкономит путешественникам примерно 250 фунтов стерлингов (300 евро) на билете.

Когда бронировать авиабилеты, чтобы сэкономить деньги

Что касается бронирования, Expedia рекомендует выбрать время до поездки, чем вы думаете, но не в последнюю минуту.

Самый доступный период бронирования внутренних рейсов эконом-класса — за 31−45 дней до вылета, что в среднем на 38 фунтов стерлингов (46 евро) меньше, чем бронирование, осуществленное более чем за шесть месяцев до вылета.

Международные путешественники могут сэкономить в среднем 93 фунта стерлингов (112 евро), бронируя за 15−30 дней вперед, а не за шесть месяцев. Те, кто не хочет откладывать бронирование на последнюю минуту, бронируя за 31−45 дней, все равно могут сэкономить 85 фунтов стерлингов (102 евро) по сравнению с бронированием за шесть месяцев.

Что касается времени бронирования авиабилетов, то, согласно отчету, воскресенье — самый дешевый день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами