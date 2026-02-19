Multi от Минфин
українська
19 февраля 2026, 15:37

Bank of America более чем в 17 раз увеличил долю в BitMine

Крупнейший по величине активов американский банк Bank of America увеличил свою долю в компании BitMine более чем в 17 раз, до 3,1 млн акций. BitMine является крупнейшим корпоративным держателем эфира.

Крупнейший по величине активов американский банк Bank of America увеличил свою долю в компании BitMine более чем в 17 раз, до 3,1 млн акций.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общее количество акций Bitmine Immersion Technologies (BMNR) в обращении на 10 февраля составляло 454,86 млн. Сейчас BitMine владеет 4 371 497 ETH на $8,73 млрд — это примерно 3,62% всех эфиров.

Bitmine занимает второе место в мире по объему корпоративных криптовалютных резервов. На прошлой неделе компания докупила 45 759 ETH. Совокупная стоимость активов BitMine, включая криптовалюту, деньги и акции, составляет $9,6 млрд.

Из общего запаса эфиров BitMine 3 040 483 (69%) размещены в стейкинге, который за последний год принес $176 млн при семидневной доходности 2,89%. Bank of America — единственный из пятерки крупнейших американских банков, который не предоставляет клиентам криптовалютных услуг.

Глава банка Брайан Мойнихан ранее выступил против легализации процентов по стейблкоинам. По его мнению, если разрешить держателям стейблкоинов получать доходы с депозитов, это приведет к бегству вкладчиков из банков и потерям кредитных организаций на $6 трлн.

По мнению Мойнихана, стейблкоины схожи по своей структуре с паевыми инвестиционными фондами, также удерживающими резервы в высокодоходных и ликвидных активах.

То есть средства находятся вне банковской системы. После падения крипторынка в начале февраля BitMine зафиксировала убыток $6 млрд. Совокупные потери всех компаний и государств, которые держат в своих резервах эфир, к середине февраля составили почти 20%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
