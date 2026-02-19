eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда

Компания Etsy официально объявила о продаже Depop — популярного среди молодежи приложения для перепродажи подержанной одежды. Покупателем стал гигант онлайн-коммерции eBay, который заплатит за актив $1,2 млрд наличными. Соглашение позволит Etsy сосредоточиться на развитии собственного основного маркетплейса. Об этом сообщает TechCrunch.

Неудачная инвестиция или изменение стратегии?

Эта продажа выглядит как попытка Etsy минимизировать потери. Компания приобрела Depop почти пять лет назад (в 2021-м) за $1,62 млрд. Таким образом, сумма перепродажи оказалась на $420 млн меньше, чем цена покупки.

В последние годы Etsy активно покупала нишевые платформы, но впоследствии начала их избавляться. Похожая судьба постигла бразильскую компанию Elo7 и музыкальный маркетплейс Reverb, также проданных после поглощения.

Показатели Depop: любимец поколения Z

Несмотря на смену владельца, Depop демонстрирует сильные операционные результаты:

Продажи: в 2025 году общий объем продаж (GMV) составил около $1 млрд.

Рост: в США платформа продемонстрировала годовой прирост почти на 60%.

Аудитория: к концу 2025 года маркетплейс имел 7 млн активных покупателей, причем почти 90% из них — это молодежь в возрасте до 34 лет, и более 3 млн активных продавцов.

Почему eBay покупает Depop?

Для eBay это соглашение — стратегический шаг для привлечения молодых покупателей (зуммеров и миллениалов). Генеральный директор eBay Джейми Янноне отметил, что опыт Depop в сфере «социальной коммерции» и подержанной моды идеально дополнит операционные возможности и масштабы eBay.

Контекст: Etsy под давлением конкурентов

Продажа актива проходит на фоне замедления темпов роста Etsy. После бума электронной коммерции во время пандемии компании стало труднее конкурировать с такими гигантами как Amazon, а также агрессивными новичками рынка — Temu и Shein.

Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта во втором квартале 2026 года.