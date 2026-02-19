eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 февраля 2026, 15:15 Читати українською

eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда

Компания Etsy официально объявила о продаже Depop — популярного среди молодежи приложения для перепродажи подержанной одежды. Покупателем стал гигант онлайн-коммерции eBay, который заплатит за актив $1,2 млрд наличными. Соглашение позволит Etsy сосредоточиться на развитии собственного основного маркетплейса. Об этом сообщает TechCrunch.

eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Неудачная инвестиция или изменение стратегии?

Эта продажа выглядит как попытка Etsy минимизировать потери. Компания приобрела Depop почти пять лет назад (в 2021-м) за $1,62 млрд. Таким образом, сумма перепродажи оказалась на $420 млн меньше, чем цена покупки.

В последние годы Etsy активно покупала нишевые платформы, но впоследствии начала их избавляться. Похожая судьба постигла бразильскую компанию Elo7 и музыкальный маркетплейс Reverb, также проданных после поглощения.

Показатели Depop: любимец поколения Z

Несмотря на смену владельца, Depop демонстрирует сильные операционные результаты:

  • Продажи: в 2025 году общий объем продаж (GMV) составил около $1 млрд.
  • Рост: в США платформа продемонстрировала годовой прирост почти на 60%.
  • Аудитория: к концу 2025 года маркетплейс имел 7 млн активных покупателей, причем почти 90% из них — это молодежь в возрасте до 34 лет, и более 3 млн активных продавцов.

Почему eBay покупает Depop?

Для eBay это соглашение — стратегический шаг для привлечения молодых покупателей (зуммеров и миллениалов). Генеральный директор eBay Джейми Янноне отметил, что опыт Depop в сфере «социальной коммерции» и подержанной моды идеально дополнит операционные возможности и масштабы eBay.

Контекст: Etsy под давлением конкурентов

Продажа актива проходит на фоне замедления темпов роста Etsy. После бума электронной коммерции во время пандемии компании стало труднее конкурировать с такими гигантами как Amazon, а также агрессивными новичками рынка — Temu и Shein.

Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта во втором квартале 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами