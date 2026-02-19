ООО «Фест Кофи Мишн» (!FCM) продолжает системно выполнять свои обязательства перед инвесторами.
!FCM произвела выплату по 8-му купону и выполнила вторую оферту по облигациям серии А
В период
Купонная ставка по облигациям серии, А составляет 8,88% годовых в гривне с валютной привязкой к доллару США.
Кроме того, эмитент сообщил инвесторам и опубликовал решение о сохранении ставки 8,88% годовых для 9−12 купонных периодов до истечения срока обращения облигаций.
Таким образом, !FCM в очередной раз подтвердила стабильную платежную дисциплину и прозрачность финансовой политики.
Выполнение второй оферты
В период
Офертой воспользовались лишь 6% инвесторов от общего количества владельцев облигаций, что свидетельствует о высоком уровне доверия к эмитенту, готовности инвесторов удерживать бумаги до следующих периодов и понимания экономики бизнеса и логики инструмента.
Большинство инвесторов — как физические, так и юридические лица — продолжают удерживать облигации, выбирая стабильный денежный поток и валютную защищенность.
Механизм дополнительного дохода: как работает валютная привязка
Облигации FCM номинированы в гривне (номинал — 1000 грн), но содержат механизм компенсации девальвации гривны.
Дополнительный доход рассчитывается по формуле:
[P = (N x FX1 / FX0) — N]
где:
- P — дополнительный доход;
- N — номинал облигации (1000 грн);
- FX0 — курс НБУ USD/UAH на дату начала размещения;
- FX1 — самый большой из курсов НБУ USD/UAH между курсом на дату оферты и FX0.
Расчет производится автоматически согласно условиям проспекта эмиссии.
Фактический пример расчета во время второй оферты:
- FX0 = 37,5937
- FX1 = 43,413
Стоимость выкупа 1 облигации составляла: 1000x (43,413/37,5937) = 1154,79 грн
Механизм позволяет компенсировать изменение валютного курса в соответствии с условиями проспекта эмиссии. В то же время, фактическая доходность для инвестора зависит от цены приобретения облигаций на вторичном рынке.
Фактически инструмент совмещает:
- гривневую купонную доходность 8,88%;
- валютная защита;
- прогнозируемые сроки выплат ежеквартально.
Аналогичный механизм будет применяться и при финальном погашении облигаций.
Почему инструмент демонстрирует стабильность
Системные купонные выплаты и выполнение оферт — это следствие того, что за облигациями стоит реальный операционный бизнес.
!FCM — это:
- международная компания по импорту и дистрибуции зеленого кофе;
- прямые контракты с производителями кофе;
- распределенная складская инфраструктура;
- прогнозируемая модель оборотного капитала;
- растущий сегмент specialty кофе в Украине и за рубежом.
Денежные потоки формируются из операционной деятельности, а облигационный инструмент выполняет функцию структурированного финансирования оборотного цикла.
Итог
Стабильные ежеквартальные купонные выплаты, прозрачный механизм валютной защиты, выполнение условий годовой оферты и сохранение параметров ставки подтверждают соответствие инструмента заявленной модели.
Облигации FCM остаются структурированным долговым инструментом с сочетанием фиксированной гривневой ставки и валютной защиты, что обеспечивает прогнозируемость денежного потока при сохранении механизма компенсации девальвационного риска.
Больше информации о деятельности компании и ее развитии — в разделе «Новости компании» на официальных ресурсах !FCM.
Комментарии