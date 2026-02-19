!FCM произвела выплату по 8-му купону и выполнила вторую оферту по облигациям серии А

ООО «Фест Кофи Мишн» (!FCM) продолжает системно выполнять свои обязательства перед инвесторами.

В период с 27.01.2026 по 03.02.2026 компания произвела выплату процентного дохода за 8-й купонный период в соответствии с условиями проспекта эмиссии. Выплата произведена своевременно, в полном объеме и без задержек, как и во все предыдущие периоды.

Купонная ставка по облигациям серии, А составляет 8,88% годовых в гривне с валютной привязкой к доллару США.

Кроме того, эмитент сообщил инвесторам и опубликовал решение о сохранении ставки 8,88% годовых для 9−12 купонных периодов до истечения срока обращения облигаций.

Таким образом, !FCM в очередной раз подтвердила стабильную платежную дисциплину и прозрачность финансовой политики.

Выполнение второй оферты

В период с 27.01.2026 по 01.02.2026 компания выполнила вторую оферту в рамках выпуска облигаций серии А, размещенных с 8 февраля 2024 года.

Офертой воспользовались лишь 6% инвесторов от общего количества владельцев облигаций, что свидетельствует о высоком уровне доверия к эмитенту, готовности инвесторов удерживать бумаги до следующих периодов и понимания экономики бизнеса и логики инструмента.

Большинство инвесторов — как физические, так и юридические лица — продолжают удерживать облигации, выбирая стабильный денежный поток и валютную защищенность.

Механизм дополнительного дохода: как работает валютная привязка

Облигации FCM номинированы в гривне (номинал — 1000 грн), но содержат механизм компенсации девальвации гривны.

Дополнительный доход рассчитывается по формуле:

[P = (N x FX1 / FX0) — N]

где:

P — дополнительный доход;

N — номинал облигации (1000 грн);

FX0 — курс НБУ USD/UAH на дату начала размещения;

FX1 — самый большой из курсов НБУ USD/UAH между курсом на дату оферты и FX0.

Расчет производится автоматически согласно условиям проспекта эмиссии.

Фактический пример расчета во время второй оферты:

FX0 = 37,5937

FX1 = 43,413

Стоимость выкупа 1 облигации составляла: 1000x (43,413/37,5937) = 1154,79 грн

Механизм позволяет компенсировать изменение валютного курса в соответствии с условиями проспекта эмиссии. В то же время, фактическая доходность для инвестора зависит от цены приобретения облигаций на вторичном рынке.

Фактически инструмент совмещает:

гривневую купонную доходность 8,88%;

валютная защита;

прогнозируемые сроки выплат ежеквартально.

Аналогичный механизм будет применяться и при финальном погашении облигаций.

Почему инструмент демонстрирует стабильность

Системные купонные выплаты и выполнение оферт — это следствие того, что за облигациями стоит реальный операционный бизнес.

!FCM — это:

международная компания по импорту и дистрибуции зеленого кофе;

прямые контракты с производителями кофе;

распределенная складская инфраструктура;

прогнозируемая модель оборотного капитала;

растущий сегмент specialty кофе в Украине и за рубежом.

Денежные потоки формируются из операционной деятельности, а облигационный инструмент выполняет функцию структурированного финансирования оборотного цикла.

Итог

Стабильные ежеквартальные купонные выплаты, прозрачный механизм валютной защиты, выполнение условий годовой оферты и сохранение параметров ставки подтверждают соответствие инструмента заявленной модели.

Облигации FCM остаются структурированным долговым инструментом с сочетанием фиксированной гривневой ставки и валютной защиты, что обеспечивает прогнозируемость денежного потока при сохранении механизма компенсации девальвационного риска.

Больше информации о деятельности компании и ее развитии — в разделе «Новости компании» на официальных ресурсах !FCM.