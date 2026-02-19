Японский фондовый рынок демонстрирует наибольший приток иностранных инвестиций с 2014 года

Японский фондовый рынок стал центром тяготения мирового капитала. После исторической победы Санаэ Такаити на выборах, иностранные инвесторы влили в японские акции и фьючерсы рекордные суммы, которых рынок не видел уже более десяти лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Japan Exchange Group, иностранцы приобрели японские акции и индексные фьючерсы на общую сумму 1,78 трлн ($11,5 млрд) за неделю, закончившуюся 13 февраля. Это самый недельный приток капитала с ноября 2014 года.

Главный драйвер — уверенность инвесторов в политической стабильности и ожидание масштабных государственных расходов под руководством Такаити.

Япония опережает США

Пока американский рынок (S&P 500) демонстрирует лишь незначительный рост из-за опасений перегрева техсектора и геополитических рисков, японский индекс Topix с начала 2026 года взлетел уже на 13%.

Почему инвесторы выбирают Токио?

Политический мандат: убедительная победа Такаити позволяет ей беспрепятственно внедрять экономические реформы.

Стимулы для стратегических областей: ожидается значительное финансирование секторов ИИ, энергетики и судостроения.

Слабая иена: это продолжает играть на руку японским экспортерам, делая их доходы выше в валютном эквиваленте.

Альтернатива США: глобальные фонды ищут диверсификации, и Япония сейчас предлагает самое лучшее соотношение риска и прибыльности.

«Эффект Такаити»

Аналитики отмечают, что инвесторы поверили в «фискальную экспансию» (увеличение госрасходов), которую обещала новый премьер.

«Если вы сегодня ищете варианты вне США, то Япония — номер один в списке. Важна не просто стабильность, а тот отрыв, с которым победила Такаити. Это делает страну очень привлекательной для крупного капитала», — отметил Рассел Шор, стратег торговой платформы Tradu.

На фоне «ШИ-тревожности» в Штатах японские акции с их привлекательной премией за риск стали главным выбором международных управляющих фондами в феврале 2026 года.