Японский фондовый рынок стал центром тяготения мирового капитала. После исторической победы Санаэ Такаити на выборах, иностранные инвесторы влили в японские акции и фьючерсы рекордные суммы, которых рынок не видел уже более десяти лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Японский фондовый рынок демонстрирует наибольший приток иностранных инвестиций с 2014 года
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Согласно данным Japan Exchange Group, иностранцы приобрели японские акции и индексные фьючерсы на общую сумму 1,78 трлн ($11,5 млрд) за неделю, закончившуюся 13 февраля. Это самый недельный приток капитала с ноября 2014 года.
Главный драйвер — уверенность инвесторов в политической стабильности и ожидание масштабных государственных расходов под руководством Такаити.
Япония опережает США
Пока американский рынок (S&P 500) демонстрирует лишь незначительный рост из-за опасений перегрева техсектора и геополитических рисков, японский индекс Topix с начала 2026 года взлетел уже на 13%.
Почему инвесторы выбирают Токио?
- Политический мандат: убедительная победа Такаити позволяет ей беспрепятственно внедрять экономические реформы.
- Стимулы для стратегических областей: ожидается значительное финансирование секторов ИИ, энергетики и судостроения.
- Слабая иена: это продолжает играть на руку японским экспортерам, делая их доходы выше в валютном эквиваленте.
- Альтернатива США: глобальные фонды ищут диверсификации, и Япония сейчас предлагает самое лучшее соотношение риска и прибыльности.
Читайте также: Почему фондовый рынок Дубая демонстрирует феноменальный рост
«Эффект Такаити»
Аналитики отмечают, что инвесторы поверили в «фискальную экспансию» (увеличение госрасходов), которую обещала новый премьер.
«Если вы сегодня ищете варианты вне США, то Япония — номер один в списке. Важна не просто стабильность, а тот отрыв, с которым победила Такаити. Это делает страну очень привлекательной для крупного капитала», — отметил Рассел Шор, стратег торговой платформы Tradu.
На фоне «ШИ-тревожности» в Штатах японские акции с их привлекательной премией за риск стали главным выбором международных управляющих фондами в феврале 2026 года.
Комментарии