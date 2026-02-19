Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об упрощении механизма обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новое решение Кабинета Министров позволяет организациям и общинам арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях для создания убежищ.
Аренда за 1 гривну: Кабмин ввел льготы на помещения для расселения ВПЛ
По словам Свириденко, это поможет быстрее задействовать свободные общежития, санатории и тренировочные базы для помощи потерявшим дом людям.
Три ключевых нововведения льготной аренды:
- Для благотворительных фондов и общественных организаций: организации, которые занимаются переселенцами, теперь могут арендовать помещения по символической ставке — всего 0,01% от расчетной арендной платы.
- Для государственных и коммунальных учреждений: учебные заведения, здравоохранения, культуры и спорта получают право арендовать объекты для размещения ВПЛ без проведения аукционов. Стоимость такой аренды — 1 гривна в год за каждый объект.
- Для госпредприятий (доля государства 50%+): хозяйственные общества получили разрешение передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения. Цена аналогичная — 1 гривна в год.
Почему это важно?
Свириденко подчеркнула, что такие условия устраняют бюрократические и финансовые преграды для общин. Это позволяет в кратчайшие сроки обустроить комфортные места временного проживания, используя ранее простаивающие ресурсы.
«Такие условия упрощают доступ к свободным помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны», — отметила глава правительства.
