українська
19 февраля 2026, 13:49

Аренда за 1 гривну: Кабмин ввел льготы на помещения для расселения ВПЛ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об упрощении механизма обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новое решение Кабинета Министров позволяет организациям и общинам арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях для создания убежищ.

Аренда за 1 гривну: Кабмин ввел льготы на помещения для расселения ВПЛ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Свириденко, это поможет быстрее задействовать свободные общежития, санатории и тренировочные базы для помощи потерявшим дом людям.

Три ключевых нововведения льготной аренды:

  • Для благотворительных фондов и общественных организаций: организации, которые занимаются переселенцами, теперь могут арендовать помещения по символической ставке — всего 0,01% от расчетной арендной платы.
  • Для государственных и коммунальных учреждений: учебные заведения, здравоохранения, культуры и спорта получают право арендовать объекты для размещения ВПЛ без проведения аукционов. Стоимость такой аренды — 1 гривна в год за каждый объект.
  • Для госпредприятий (доля государства 50%+): хозяйственные общества получили разрешение передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения. Цена аналогичная — 1 гривна в год.

Почему это важно?

Свириденко подчеркнула, что такие условия устраняют бюрократические и финансовые преграды для общин. Это позволяет в кратчайшие сроки обустроить комфортные места временного проживания, используя ранее простаивающие ресурсы.

«Такие условия упрощают доступ к свободным помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны», — отметила глава правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+12
kadaad1988
kadaad1988
19 февраля 2026, 14:02
#
Это хорошо. Главное что бы такая недвижимость была в реалиях.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
19 февраля 2026, 15:19
#
Свиридинкиня свои хороми нехай здає за 1 гривню)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
