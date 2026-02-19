Грант плюс кредит: Кабмин разрешил ОСББ двойное финансирование энергооборудования

Кабинет Министров Украины упростил путь к энергонезависимости многоквартирных домов. Теперь ОСББ и ЖБК могут одновременно использовать грантовую помощь и льготные кредиты для покупки одного и того же оборудования. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Благодаря новому постановлению, подготовленному Минразвития и Минэкономики, грант и кредит теперь не исключают друг друга, а становятся взаимодополняющими инструментами.

Как работает новая схема финансирования?

Теперь жители могут покрыть основную часть расходов безвозвратным грантом, а остальную сумму оформить в кредит под 0%.

Грантовая часть (через Фонд энергоэффективности):

До 70% стоимости — на солнечные электростанции (СЭС), системы хранения энергии (аккумуляторы) и тепловые насосы.

До 50% стоимости — на приобретение генераторов.

Подать заявку на грант можно по этой ссылке .

Кредитная часть (программа «5−7-9%»):

ОСББ могут взять льготный кредит под 0% годовых в 43 банках-партнерах.

Сумма кредита — до 3 млн грн.

Срок кредитования — до 3 лет.

Подробнее о кредитах и подать заявку — здесь .

Главные преимущества обновления

По словам Алексея Кулебы, ключевая цель — убрать финансовые барьеры. Ранее у ОСББ часто не было достаточно собственных средств, чтобы оплатить свою долю за оборудование даже при наличии гранта. Теперь эту недостачу можно закрыть беспроцентным кредитом.