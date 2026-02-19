Киты, биржи и государства: кто держит основные объемы BTC

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто крупнейший держатель биткоина

Согласно данным Arkham, крупнейшим держателем биткоина по-прежнему остается анонимный создатель первой криптовалюты Сатоси Накамото.

По оценкам аналитиков, на связанных с ним кошельках хранится около 1,1 млн BTC, что делает его крупнейшим индивидуальным владельцем.

Среди публично идентифицированных кошельков лидирует холодный кошелек криптобиржи Binance с приблизительно 250 000 BTC.

В целом, первые четыре позиции среди крупнейших адресов принадлежат централизованным биржам.

Пятое место занимает адрес с биткоинами, изъятыми после взлома биржи Bitfinex в 2016 году и находящимися под контролем властей США. Шестая позиция принадлежит кошельку, управляющему резервами эмитента стейблкоина USDT — компании Tether.

Платформы

В сегменте организаций крупнейшим корпоративным держателем остается платформа Coinbase с 993 000 BTC на адресах. Далее следуют инвестиционный гигант BlackRock (761 000 BTC), компания Strategy (более 714 000 BTC), биржа Binance (около 661 000 BTC), а также Fidelity Investments с 448 000 BTC.

Государства

Среди государств крупнейшими подтвержденными держателями являются: США — 328 000 BTC; Великобритания — 61 000 BTC; Сальвадор — 7500 BTC; Объединенные Арабские Эмираты — 6800 BTC; Королевство Бутан — 5600 BTC; россия — 1000 BTC.

В Arkham отметили, что часть государственных резервов в биткоине может оставаться нераскрытой, поскольку не все адреса официально подтверждены.

Кроме того, существует множество анонимных кошельков с активами на миллиарды долларов, многие из которых остаются неактивными длительное время, что может указывать на долгосрочную стратегию хранения.

Аналитики подчеркнули, что концентрация биткоинов у ограниченного числа держателей остается высокой. Институциональное участие растет, что меняет структуру рынка по сравнению с предыдущими циклами, когда доминировали преимущественно частные инвесторы.

К 2026 году распределение BTC продолжает смещаться в сторону крупных фондов и инвестиционных структур, тогда как доля розничных держателей постепенно снижается. По мнению экспертов, это может влиять на волатильность и динамику рынка.