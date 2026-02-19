ФРС спасает ликвидность: банки США получили $18,5 млрд через ночные выкупы

Федеральная резервная система на этой неделе вложила $18,5 миллиарда в банковскую систему США через ночные выкупы — четвертое по величине вливание ликвидности со времен пандемии, даже превзойдя пик дотком-пузыря.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пик вливания

График показывает, что с 2021 года пик вливания ликвидности в основном пришелся на пандемию и экономический стресс, что отражает ограничение банковских резервов, возможно, вызванное спросом на финансирование в конце квартала или более широким кредитным кризисом.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, в конце 2025 года ФРС США прибегла к значительным вливаниям ликвидности через операции РЕПО (включая заметные операции в октябре-декабре), что сигнализирует о нехватке наличности у банков.

Хотя отдельные источники сообщали о цифрах в $13,5−29,4 млрд, эти действия стали одними из крупнейших с пандемии, отражая риск снижения резервов. Это экстренная мера, а не количественное смягчение.