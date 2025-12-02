ФРС спасает ликвидность: банки США получили экстренные $13,5 млрд через механизм РЕПО

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 декабря 2025, 13:25 Читати українською

ФРС спасает ликвидность: банки США получили экстренные $13,5 млрд через механизм РЕПО

Федеральная резервная система США (ФРС) осуществила масштабное вливание наличных денег в банковскую систему страны. 1 декабря через операции овернайт-РЕПО регулятор предоставил банкам 13,5 миллиарда долларов. Эта сумма стала второй по величине интервенцией со времен пандемии COVID-19, что вызвало оживленные дискуссии среди аналитиков о скрытых проблемах с ликвидностью на рынке. Об этом сообщает Barchart.

Федеральная резервная система США (ФРС) осуществила масштабное вливание наличных денег в банковскую систему страны. 1 декабря через операции овернайт-РЕПО регулятор предоставил банкам 13,5 миллиарда долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический масштаб вливаний

Объем сделки в 13,5 млрд долларов привлек внимание экспертов не столько своей абсолютной величиной, сколько динамикой. Номинально эта сумма превышает даже пиковые показатели времен «пузыря доткомов» начала 2000-х годов. Хотя с поправкой на инфляцию и размер современной экономики цифры выглядят менее драматично, тенденция очевидна: банки испытывают острую потребность в живых деньгах.

Это вливание уступает только рекорду, установленному 31 октября 2025 года, когда через аналогичный механизм банки привлекли более 50 миллиардов долларов.

Что заставило ФРС открыть кран

Операция состоялась в начале нового месяца — периода, когда финансовые учреждения традиционно закрывают свои балансы и проводят расчеты. Резкий спрос на наличные деньги свидетельствует о том, что свободной ликвидности на межбанковском рынке стало критически мало.

Фактически, банки столкнулись с дефицитом наличных средств и были вынуждены обратиться к ФРС как к «кредитору последней инстанции», обменяв свои государственные облигации на наличные средства сроком на одну ночь (овернайт), чтобы закрыть текущие обязательства.

Почему это важно

Это событие является техническим, но крайне тревожным сигналом о состоянии «здоровья» финансовой системы США. Годами ФРС проводила политику количественного ужесточения (QT) — изымала лишние деньги из экономики, чтобы бороться с инфляцией. Нынешний всплеск спроса на РЕПО свидетельствует о том, что ФРС, возможно, перестаралась и изъяла слишком много.

Для инвесторов это означает, что ФРС вскоре будет вынуждена остановить сокращение своего баланса или даже возобновить печатание денег (QE), чтобы система не заклинила. А возвращение ликвидности на рынок — это исторически положительный фактор для рисковых активов, таких как акции и биткойн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alligator22 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами