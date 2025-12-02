ФРС спасает ликвидность: банки США получили экстренные $13,5 млрд через механизм РЕПО

Федеральная резервная система США (ФРС) осуществила масштабное вливание наличных денег в банковскую систему страны. 1 декабря через операции овернайт-РЕПО регулятор предоставил банкам 13,5 миллиарда долларов . Эта сумма стала второй по величине интервенцией со времен пандемии COVID-19, что вызвало оживленные дискуссии среди аналитиков о скрытых проблемах с ликвидностью на рынке. Об этом сообщает Barchart.

Исторический масштаб вливаний

Объем сделки в 13,5 млрд долларов привлек внимание экспертов не столько своей абсолютной величиной, сколько динамикой. Номинально эта сумма превышает даже пиковые показатели времен «пузыря доткомов» начала 2000-х годов. Хотя с поправкой на инфляцию и размер современной экономики цифры выглядят менее драматично, тенденция очевидна: банки испытывают острую потребность в живых деньгах.

Это вливание уступает только рекорду, установленному 31 октября 2025 года, когда через аналогичный механизм банки привлекли более 50 миллиардов долларов.

Что заставило ФРС открыть кран

Операция состоялась в начале нового месяца — периода, когда финансовые учреждения традиционно закрывают свои балансы и проводят расчеты. Резкий спрос на наличные деньги свидетельствует о том, что свободной ликвидности на межбанковском рынке стало критически мало.

Фактически, банки столкнулись с дефицитом наличных средств и были вынуждены обратиться к ФРС как к «кредитору последней инстанции», обменяв свои государственные облигации на наличные средства сроком на одну ночь (овернайт), чтобы закрыть текущие обязательства.

Почему это важно

Это событие является техническим, но крайне тревожным сигналом о состоянии «здоровья» финансовой системы США. Годами ФРС проводила политику количественного ужесточения (QT) — изымала лишние деньги из экономики, чтобы бороться с инфляцией. Нынешний всплеск спроса на РЕПО свидетельствует о том, что ФРС, возможно, перестаралась и изъяла слишком много.

Для инвесторов это означает, что ФРС вскоре будет вынуждена остановить сокращение своего баланса или даже возобновить печатание денег (QE), чтобы система не заклинила. А возвращение ликвидности на рынок — это исторически положительный фактор для рисковых активов, таких как акции и биткойн.