Экспансия Stripe в крипто и новые налоговые правила: тревога криптоинвесторов США — что нового

Экспансия Stripe в криптосферу: Bridge получает статус Национального банка США

Платформа стейблкоинов Bridge, недавно приобретенная финтех-гигантом Stripe, получила условное одобрение от Управления контроллера денежного обращения (OCC). Это позволит компании создать федеральный национальный трастовый банк, который станет прецедентом для всей индустрии цифровых активов.

После финального утверждения Bridge перейдет под прямое наблюдение федерального регулятора США. Это предоставит компании право:

Хранить цифровые активы (кастодиан): Предоставлять услуги безопасного хранения криптовалют для институциональных клиентов.

Эмиссия стейблкоинов: Самостоятельно выпускать цифровые доллары и управлять их обращением.

Управление резервами: Размещать и контролировать обеспечение стейблкоинов согласно банковским стандартам.

В компании подчеркивают, что стейблкоины — это не просто средство для быстрых платежей. Это база для новой финансовой системы, которая поддерживает:

Трансграничные расчеты и управление корпоративным казначейством.

Токенизацию реальных активов.

Глобальные расчёты в режиме 24/7.

Bridge стала одной из первых компаний, адаптировавших свою систему под новый закон GENIUS Act, подписанный президентом Дональдом Трампом в 2025 году. Это законодательство создает четкие федеральные правила игры для рынка стейблкоинов.

Почему это важно для рынка:

Единое разрешение: федеральная лицензия позволяет работать на всей территории США без необходимости получать разрешения в каждом отдельном штате.

Доверие институтов: работа под наблюдением OCC обеспечивает уровень комплаенса и риск-менеджмента, идентичный традиционным банкам.

Определенность: четкие стандарты согласно GENIUS Act привлекают большой бизнес к использованию цифровых долларов .

В Bridge уверены, что этот шаг поможет финансовым учреждениям и финтех проектам безопасно строить решения на основе цифровых активов в рамках закона.

Конец эпохи анонимности: новые правила налоговой вызвали тревогу среди криптоинвесторов США

Налоговая служба США (IRS) внедряет жесткие меры контроля за крипторинком, что вызвало волну беспокойства среди трейдеров. Переход от добровольного декларирования к автоматической отчетности бирж заставляет инвесторов искать пути адаптации к сложным бюрократическим нормам.

Со следующего календарного года вводится обязательная декларация 1099-DA (Доходы от цифровых активов, полученные от брокерских соглашений).

Все лицензированные биржи (например, Coinbase) будут направлять этот документ одновременно в IRS и самому налогоплательщику. Форма будет фиксировать каждую операцию, суммы инвестиций, а также конечные доходы или убытки.

Опрос компании Awaken Tax среди 1000 инвесторов показал, что большинство не готово к таким радикальным изменениям. Основатель компании Эндрю Дука раскритиковал новые правила, назвав их некомпетентными:

«К криптовалюте относятся как к обычным акциям, игнорируя специфику актива. Пользователи постоянно перемещают средства между кошельками и DeFi-протоколами, что делает автоматическую отчетность некорректной», — отметил он.

Эксперты указывают на существенный технический пробел:

Биржи знают не все: платформы видят только факт продажи, но часто не знают «налоговую базу» — по какой цене актив был куплен раньше на другой площадке.

Бремя на владельцу: обязанность доказывать реальную стоимость приобретения (затраты) через форму 8949 ложится непосредственно на плечи инвестора.

Сложность учета: пользователи Reddit уже активно обсуждают методы сведения данных с разных платформ во избежание двойного налогообложения или штрафов.

Несмотря на критику по поводу неудобства и «сырости» документа, налоговая служба США настроена решительно, стремясь максимально быстро финансиализировать криптосектор по образцу фондового рынка.

«Мы как Uber для таксистов»: Брайан Армстронг объяснил, почему Уолл-стрит не понимает Coinbase

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг во время сессии вопросов и ответов прокомментировал скептическое отношение аналитиков Уолл-стрит к его компании. По его мнению, биржа оказалась в ситуации «дилеммы инноватора», когда старый рынок просто не способен адекватно оценить будущее.

Армстронг считает, что Coinbase остается «неправильно понятной» компанией для значительной части финансового истеблишмента. Он сравнил ситуацию с появлением революционных технологий в прошлом.

«Вы же не идете в таксопарки спрашивать, что они думают об Uber. Вы не спрашиваете производителей карет о будущем автомобиля. Так же и с криптой: часть рынка отстает и сопротивляется просто из-за своей природы», — отметил CEO Coinbase.

По его словам, несмотря на сопротивление скептиков, 50% крупных финансовых учреждений уже принимают криптоактивы, а пять глобальных системно-важных банков (GSIB) напрямую сотрудничают с биржей.

Финансовые результаты за IV квартал 2025 года вызвали дискуссии: компания зафиксировала чистый убыток в $667 млн (первый убыток за два года). Однако Армстронг предостерег от поверхностных выводов:

Особенности учета (GAAP): общий ущерб включает «бумажные» (нереализованные) потери от изменения стоимости криптоактивов на балансе.

Реальная доходность: по скорректированным показателям компания осталась прибыльной даже на падающем рынке.

Неоправданные прогнозы: выручка составила $1,78 млрд, что несколько ниже ожиданий аналитиков ($1,85 млрд).

Несмотря на неоднозначные финансовые отчеты, Армстронг привел данные, подтверждающие рост влияния Coinbase:

Рынок: доля компании на рынке в 2025 году удвоилась, а общий объем торгов вырос на 156%.

Активы: объем активов на платформе увеличился в три раза за последние три года.

Продукты: уже 12 разных сервисов компании генерируют более $100 млн дохода каждый.

Рекорды: стейблкоин USDC и подписка Coinbase One достигли своих исторических максимумов по показателям использования.

Армстронг подчеркнул, что Coinbase — это уже не просто биржа, а многофункциональная экосистема, интегрирующаяся в мировую финансовую архитектуру быстрее, чем аналитики успевают это осознать.

Борьба за трейдера: pump.fun вводит кэшбек из-за обвала доходов на 75%

Популярная платформа для запуска мемкоинов pump.fun радикально меняет свою экономическую модель. Чтобы стимулировать активность пользователей, сервис вводит систему кэшбека, позволяющую трейдерам возвращать часть оплаченных комиссий.

Ранее разработчики токенов автоматически получали вознаграждение в размере около 0,3% торговых комиссий своего актива. Теперь правила изменились:

Выбор при запуске: создатель токена должен заранее решить: забрать вознаграждение или отдать его трейдерам в виде кэшбека.

Неизменность решения: после того, как токен был выпущен, изменить выбранную модель распределения средств невозможно.

Условие получения: кэшбек доступен только торгующим через встроенный интерфейс Terminal.

Обновление стало реакцией на волну критики и быстрое падение финансовых показателей платформы.

Статистика Dune Analytics шокирует — из почти 59 млн кошельков только скудная доля получила прибыль. Число пользователей, которые смогли заработать миллион, не достигает даже 14 тысяч.

В январе 2026 года комиссионное собрание платформы упало до $31,8 млн, что на 75,6% меньше по сравнению с пиковыми показателями прошлого года ($148 млн). В феврале негативный тренд усилился — доход снизился до $15,6 млн.

Аналитики Santiment отмечают, что сектор мемкоинов показывает признаки истощения. Массовое разочарование мелких инвесторов свидетельствует о завершении «фазы хайпа».

Внедрение кэшбека — это попытка pump.fun сделать экосистему более справедливой и превратить платформу из площадки для «быстрых запусков» в место для долгосрочной торговли. Однако критики опасаются, что отсутствие прямых выплат разработчикам может снизить их интерес к дальнейшему развитию и продвижению проектов.