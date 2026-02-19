МВФ призывает Китай вдвое сократить промышленные субсидии

Международный валютный фонд настоятельно рекомендует Китаю сократить государственные субсидии для промышленности в свете растущей обеспокоенности международного сообщества относительно избыточных производственных мощностей в крупнейшей экономике мира. Об этом пишет Reuters 19 февраля.

Сколько Китай тратит ВВП на поддержку компаний в стратегически важных секторах

Фонд отмечает, что Китай тратит около 4% своего ВВП на поддержку компаний в стратегически важных секторах и призывает уменьшить эти расходы на 2 процентных пункта в ближайшие годы.

По мнению МВФ, промышленная политика Китая вызывает побочные эффекты и давление на международной арене, а в сочетании с низким внутренним спросом делает страну более зависимой от экспорта промышленных товаров для поддержания экономического роста.

Сонали Джайн-Чандра, глава представительства МВФ в Китае и регионе, заявила, что, хотя промышленная политика способствовала технологическим инновациям, в целом её влияние на экономику было отрицательным из-за неэффективного распределения ресурсов и чрезмерных затрат.

Ранее МВФ уже рекомендовал Китаю смягчить промышленную политику, но без конкретных указаний.

Торговый профицит Китая в прошлом году достиг почти 1,2 трлн долларов. Торговый баланс (трлн долл. США), 1995−2025 гг. Экспорт Китая в США в прошлом году сократился на 20%, в то время как поставки в другие регионы оставались стабильными. Годовое изменение экспорта (%) по регионам. FT.

Новые рекомендации МВФ появились после того, как Китай значительно увеличил экспорт промышленных товаров, включая дорогостоящие, такие как электромобили, что вызвало трения с западными странами из-за субсидий.

Положительное сальдо торгового баланса Китая по промышленным товарам превысило 1 триллион долларов в прошлом году. Многие мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, выражают недовольство «невыносимыми диспропорциями» в международной торговле.

МВФ положительно оценил инициативу Китая по снижению чрезмерной ценовой конкуренции, но подчеркнул необходимость уточнения стратегии.

Китай сталкивается с рядом проблем, включая угрозу дефляции, низкий уровень доверия потребителей, высокий уровень безработицы среди молодёжи и продолжающееся замедление роста рынка недвижимости, которое, по прогнозам, не прекратится в ближайшее время.

Что ответили в Китае

В ответ на доклад МВФ китайские власти заявили, что масштабы государственного субсидирования промышленности преувеличены.

Чжан Чжэнсинь, новый исполнительный директор МВФ в Китае, отметил, что страна считает оценки масштабов и влияния промышленной политики значительно завышенными.

Чжан подчеркнул, что промышленная политика Китая прозрачна и распространяется на государственные предприятия, частные компании и компании с иностранными инвестициями.