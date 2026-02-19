Масштабирование бизнеса и цифровые горизонты: кто выступит на FinYear 2026

Уже 20 февраля Киев превратится в эпицентр обсуждений будущего денег, технологий и стратегий выживания бизнеса в условиях регуляторных изменений на конференции FinYear 2026. Это живая площадка для диалога между НБУ, топовыми банкирами и лидерами финтеха. Программа насыщена инсайдами, которые помогут держать руку на пульсе экономики 2026 года.

Программа и звездные спикеры

В этом году ивент объединит соло-выступления признанных экспертов и острые дискуссии. Среди ключевых тем и докладчиков:

Макроэкономический вектор : Сергей Николайчук (НБУ) раскроет приоритеты регулятора по макрофинансовой стабильности и пути стимулирования экономического восстановления.

Цифровая революция: Анна Стовпова представит первую в Украине академическую книгу «Учет и аудит расчетов электронными деньгами», открывая новые грани финансовой грамотности в диджитал-эру.

Инвестиции для бизнеса: Григорий Овчаренко (ICU) расскажет о Smart-инвестициях и способах максимизации прибыли от свободных ресурсов компании.

Взгляд потребителя: Кирилл Ежов (Kantar Украина) проанализирует новые требования украинцев к доверию и цифровому взаимодействию в 2026 году.

Безопасность и комплаенс: Анна Горбенко (ОТП Банк) даст практические советы, как финансовой компании подготовиться к проверке регулятора.

Четыре панельные дискуссии: концентрация опыта

>Особый акцент конференции сделан на панельных обсуждениях, где будут подняты следующие темы:

Финансовый рынок и правила игры: Ольга Василевская-Смаглюк вместе с представителями НБУ (Сергей Савчук) и СЕО ведущих компаний (Владимир Довгаль, Сергей Синченко, Владислав Бурма) обсудят масштабирование финансирования экономики. ИИ во финсекторе: Модератор Сергей Грабчак (Ощадбанк) и эксперты из NovaPay, ПУМБ и UPC выяснят, где искусственный интеллект реально приносит деньги, а где остается просто хайпом. Горизонты бизнес-банкинга: Сергей Наумов (НАБУ) проведет беседу об Open Banking и роли SuperApp в развитии бизнеса вместе с топ-менеджерами Universal Bank, Асвио Банка, Банка Кредит Днепр и Varus.ua. Маркетинг: Александр Рольский (newage.) и лидеры SalesDoubler, Netpeak, MyCredit и UAPAY будут искать рецепт победы в борьбе за внимание клиента.

Партнеры мероприятия

Проведение конференции такого масштаба стало возможным благодаря поддержке признанных экспертов рынка. Стратегическим партнером выступает Группа ICU — многолетний лидер по управлению активами в Украине и ключевой брокер на рынке государственных облигаций. Технологическую устойчивость и инновации в платежах представляет PSP Platon, который уже более 12 лет обеспечивает украинский бизнес гибкими решениями для e-commerce.

Сектор быстрых и доступных финансов презентуют компании Moneyveo и Monto: лидеры онлайн-кредитования, трансформирующие финансовую помощь в простой, человечный и мгновенный сервис, доступный каждому в несколько кликов. Вместе с организаторами, порталами «Минфин» и Finance.ua, эти компании формируют экосистему, где опыт встречается с будущим.

Как стать частью FinYear 2026?

Участие в конференции возможно только в формате оффлайн, что гарантирует максимальное качество нетворкинга в кулуарах. Помимо живого общения, каждый участник получит видеозапись всех выступлений для дальнейшей проработки.

Дата: 20 февраля. Локация: Киев (из соображений безопасности точное место сообщается только владельцам билетов; локация оборудована надежным укрытием).

Не упустите возможность услышать тех, кто формирует финансовое будущее страны.