Мировой индекс неопределенности побил исторический рекорд, опередив кризис 2008 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 19:11 Читати українською

Мировой индекс неопределенности побил исторический рекорд, опередив кризис 2008 года

Глобальный уровень тревоги достиг беспрецедентных значений, превзойдя показатели времен пандемии коронавируса, мирового финансового кризиса и терактов 11 сентября. Несмотря на это, американские фондовые рынки и драгоценные металлы демонстрируют стремительный рост на фоне обесценивания доллара, в то время как главная криптовалюта мира пока теряет свои позиции. Об этом сообщает издание The Street.

Глобальный уровень тревоги достиг беспрецедентных значений, превзойдя показатели времен пандемии коронавируса, мирового финансового кризиса и терактов 11 сентября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как измеряется индекс и что вызывает тревогу

Мировой индекс неопределенности (WUI) рассчитывается на основе анализа национальных отчетов, которые публикует исследовательская компания Economist Intelligence Unit (EIU). Алгоритм отслеживает, как часто в документах упоминается термин «неопределенность» и его вариации. Чем чаще звучит это слово, тем выше показатель для конкретного государства.

Рост этого индикатора традиционно влечет за собой снижение объемов инвестиций, торможение экономического развития и усиление нестабильности на финансовых рынках. В прошлом году, в третьем квартале, WUI зафиксировал абсолютный максимум на уровне 106 862,2 пункта, а в четвертом квартале держался чуть ниже отметки в 100 000.

Главными катализаторами такой ситуации стали глобальные таможенные войны, геополитические конфликты в Восточной Европе, Западной Азии и Латинской Америке. Дополнительное давление создает ослабление американской валюты и риски для независимости Федеральной резервной системы США во времена администрации Дональда Трампа.

Парадокс: рынки растут несмотря на страх

Обычно высокая неопределенность пугает инвесторов, однако нынешняя ситуация выглядит парадоксально. Почти все ключевые биржевые индикаторы США обновляют исторические максимумы: индекс NASDAQ Composite преодолел рубеж в 24 000 пунктов, Nasdaq 100 превысил 26 000, а S&P 500 торгуется вблизи 7 000 пунктов.

В то же время индекс доллара США (который показывает силу американской валюты по отношению к корзине других ключевых валют) упал до самых низких значений, остановившись на уровне около 95. Это свидетельствует о том, что общество теряет доверие к традиционным (фиатным) деньгам.

Обесценивание доллара заставило трейдеров искать спасения в драгоценных металлах. Недавно цены установили новые рекорды: золото пробило отметку в $5 500 за унцию, а серебро подорожало до более чем $100 за унцию.

Биткойн теряет статус «тихой гавани»

В отличие от металлов, биткойн пока не смог воспользоваться слабостью доллара. Сторонники криптовалюты часто называют ее «цифровым золотом», утверждая, что ограниченная эмиссия делает ее надежной защитой от инфляции и девальвации.

Эта теория работала до начала октября прошлого года, когда биткоин достиг своего пика выше $126 000. Однако падение 10 октября резко обрушило криптовалютный рынок, и цифровой актив до сих пор не оправился от этого удара. Пока доллар продолжал падать, биткойн не демонстрировал роста, что указывает на слабый спрос как со стороны крупных институциональных игроков, так и со стороны обычных инвесторов.

Эксперты расходятся в оценках будущего криптовалюты. Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джеффри Кендрик предупредил, что биткоин может просесть до $50 000, прежде чем восстановится до $100 000 к концу года (ранее он прогнозировал $150 000). Зато аналитики JPMorgan во главе с управляющим директором Николаосом Панигирцоглу настроены более оптимистично и верят, что в долгосрочной перспективе цена может достичь $266 000.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами