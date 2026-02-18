Мировой индекс неопределенности побил исторический рекорд, опередив кризис 2008 года

Глобальный уровень тревоги достиг беспрецедентных значений, превзойдя показатели времен пандемии коронавируса, мирового финансового кризиса и терактов 11 сентября. Несмотря на это, американские фондовые рынки и драгоценные металлы демонстрируют стремительный рост на фоне обесценивания доллара, в то время как главная криптовалюта мира пока теряет свои позиции. Об этом сообщает издание The Street.

Как измеряется индекс и что вызывает тревогу

Мировой индекс неопределенности (WUI) рассчитывается на основе анализа национальных отчетов, которые публикует исследовательская компания Economist Intelligence Unit (EIU). Алгоритм отслеживает, как часто в документах упоминается термин «неопределенность» и его вариации. Чем чаще звучит это слово, тем выше показатель для конкретного государства.

Рост этого индикатора традиционно влечет за собой снижение объемов инвестиций, торможение экономического развития и усиление нестабильности на финансовых рынках. В прошлом году, в третьем квартале, WUI зафиксировал абсолютный максимум на уровне 106 862,2 пункта, а в четвертом квартале держался чуть ниже отметки в 100 000.

Главными катализаторами такой ситуации стали глобальные таможенные войны, геополитические конфликты в Восточной Европе, Западной Азии и Латинской Америке. Дополнительное давление создает ослабление американской валюты и риски для независимости Федеральной резервной системы США во времена администрации Дональда Трампа.

Парадокс: рынки растут несмотря на страх

Обычно высокая неопределенность пугает инвесторов, однако нынешняя ситуация выглядит парадоксально. Почти все ключевые биржевые индикаторы США обновляют исторические максимумы: индекс NASDAQ Composite преодолел рубеж в 24 000 пунктов, Nasdaq 100 превысил 26 000, а S&P 500 торгуется вблизи 7 000 пунктов.

В то же время индекс доллара США (который показывает силу американской валюты по отношению к корзине других ключевых валют) упал до самых низких значений, остановившись на уровне около 95. Это свидетельствует о том, что общество теряет доверие к традиционным (фиатным) деньгам.

Обесценивание доллара заставило трейдеров искать спасения в драгоценных металлах. Недавно цены установили новые рекорды: золото пробило отметку в $5 500 за унцию, а серебро подорожало до более чем $100 за унцию.

Биткойн теряет статус «тихой гавани»

В отличие от металлов, биткойн пока не смог воспользоваться слабостью доллара. Сторонники криптовалюты часто называют ее «цифровым золотом», утверждая, что ограниченная эмиссия делает ее надежной защитой от инфляции и девальвации.

Эта теория работала до начала октября прошлого года, когда биткоин достиг своего пика выше $126 000. Однако падение 10 октября резко обрушило криптовалютный рынок, и цифровой актив до сих пор не оправился от этого удара. Пока доллар продолжал падать, биткойн не демонстрировал роста, что указывает на слабый спрос как со стороны крупных институциональных игроков, так и со стороны обычных инвесторов.

Эксперты расходятся в оценках будущего криптовалюты. Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джеффри Кендрик предупредил, что биткоин может просесть до $50 000, прежде чем восстановится до $100 000 к концу года (ранее он прогнозировал $150 000). Зато аналитики JPMorgan во главе с управляющим директором Николаосом Панигирцоглу настроены более оптимистично и верят, что в долгосрочной перспективе цена может достичь $266 000.