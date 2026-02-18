Последние подсказки Баффета: Berkshire Hathaway сокращает долю в техгигантах и инвестирует в медиа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 18:42 Читати українською

Последние подсказки Баффета: Berkshire Hathaway сокращает долю в техгигантах и инвестирует в медиа

Перед своим уходом с поста главного исполнительного директора Уоррен Баффет оставил инвесторам четкие сигналы относительно стратегии Berkshire Hathaway. Согласно последней квартальной отчетности, конгломерат продолжил массовую распродажу акций, избавившись от бумаг на сумму более 6 миллиардов долларов, одновременно инвестировав около 3 миллиардов долларов в новые и существующие активы. Об этом сообщает Barron's и официальные данные формы 13-F за четвертый квартал.

Перед своим уходом с поста главного исполнительного директора Уоррен Баффет оставил инвесторам четкие сигналы относительно стратегии Berkshire Hathaway.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технологическая разгрузка и банковский сектор

Наиболее заметным шагом Berkshire стало резкое сокращение инвестиций в Amazon. Холдинг продал значительную часть своих акций ритейлера, что свидетельствует об осторожности в оценке стоимости технологического сектора. Кроме того, компания продолжила постепенно уменьшать свои доли в Apple и Bank of America, которые долгое время были основой ее портфеля.

Несмотря на эти продажи, Berkshire накопила рекордный запас наличных средств, что подчеркивает традиционную осторожность Баффета в условиях рынка, перегретого ожиданиями от искусственного интеллекта.

Ставка на классику: медиа и страхование

На фоне общей распродажи компания неожиданно открыла новую позицию, приобретя акции New York Times на сумму 350 миллионов долларов. Это свидетельствует о вере в силу брендов, которые имеют высокий уровень доверия потребителей. Также Berkshire увеличила свои доли в страховой компании Chubb и энергетическом гиганте Chevron, что указывает на смещение фокуса в сторону более традиционных и стабильных отраслей.

Трещины на рынке: индекс «страха» растет

Эти изменения в портфеле происходят на фоне роста нервозности на Уолл-стрит. Индекс волатильности Cboe (VIX), который часто называют «мерилом страха», подскочил почти до 23 пунктов — уровня, близкого к годовому максимуму. Основной причиной беспокойства инвесторов является неопределенность относительно реального влияния искусственного интеллекта на прибыль компаний в долгосрочной перспективе.

Конец 60-летней эпохи и смена караула

По данным Nasdaq и Reuters, 31 декабря 2025 года стал последним днем пребывания 95-летнего Уоррена Баффета на посту CEO Berkshire Hathaway, которую он возглавлял в течение 60 лет. С 1 января 2026 года бразды правления официально перешли к его преемнику — Грегу Абелю. Кроме того, стало известно об отставке одного из топ-менеджеров по инвестициям Тодда Комбса, который перешел в JPMorgan Chase. Таким образом, результаты четвертого квартала 2025 года являются фактически «финальным аккордом» личного управления Баффета перед полной передачей инвестиционных полномочий новой команде.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами