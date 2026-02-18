Последние подсказки Баффета: Berkshire Hathaway сокращает долю в техгигантах и инвестирует в медиа

Перед своим уходом с поста главного исполнительного директора Уоррен Баффет оставил инвесторам четкие сигналы относительно стратегии Berkshire Hathaway. Согласно последней квартальной отчетности, конгломерат продолжил массовую распродажу акций, избавившись от бумаг на сумму более 6 миллиардов долларов , одновременно инвестировав около 3 миллиардов долларов в новые и существующие активы. Об этом сообщает Barron's и официальные данные формы 13-F за четвертый квартал.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технологическая разгрузка и банковский сектор

Наиболее заметным шагом Berkshire стало резкое сокращение инвестиций в Amazon. Холдинг продал значительную часть своих акций ритейлера, что свидетельствует об осторожности в оценке стоимости технологического сектора. Кроме того, компания продолжила постепенно уменьшать свои доли в Apple и Bank of America, которые долгое время были основой ее портфеля.

Несмотря на эти продажи, Berkshire накопила рекордный запас наличных средств, что подчеркивает традиционную осторожность Баффета в условиях рынка, перегретого ожиданиями от искусственного интеллекта.

Ставка на классику: медиа и страхование

На фоне общей распродажи компания неожиданно открыла новую позицию, приобретя акции New York Times на сумму 350 миллионов долларов. Это свидетельствует о вере в силу брендов, которые имеют высокий уровень доверия потребителей. Также Berkshire увеличила свои доли в страховой компании Chubb и энергетическом гиганте Chevron, что указывает на смещение фокуса в сторону более традиционных и стабильных отраслей.

Трещины на рынке: индекс «страха» растет

Эти изменения в портфеле происходят на фоне роста нервозности на Уолл-стрит. Индекс волатильности Cboe (VIX), который часто называют «мерилом страха», подскочил почти до 23 пунктов — уровня, близкого к годовому максимуму. Основной причиной беспокойства инвесторов является неопределенность относительно реального влияния искусственного интеллекта на прибыль компаний в долгосрочной перспективе.

Конец 60-летней эпохи и смена караула

По данным Nasdaq и Reuters, 31 декабря 2025 года стал последним днем пребывания 95-летнего Уоррена Баффета на посту CEO Berkshire Hathaway, которую он возглавлял в течение 60 лет. С 1 января 2026 года бразды правления официально перешли к его преемнику — Грегу Абелю. Кроме того, стало известно об отставке одного из топ-менеджеров по инвестициям Тодда Комбса, который перешел в JPMorgan Chase. Таким образом, результаты четвертого квартала 2025 года являются фактически «финальным аккордом» личного управления Баффета перед полной передачей инвестиционных полномочий новой команде.