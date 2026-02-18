Расходы общего фонда госбюджета выросли почти на 14%

В январе 2026 года расходы общего фонда государственного бюджета составили 243,8 млрд грн. Это на 13,9% (или на 29,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины, сообщает Минфин.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь 2026 составили 149,6 млрд грн или 61,4% от всех расходов общего фонда.

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

126,2 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (просветители, ученые, работники медицины, культуры, социальные работники и др.) или 51,8% от общего объема расходов, израсходованных за январь 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,2 млрд грн или на 14,7%);

54,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 22,4% от общего объема расходов, что на 4 млрд грн или на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

20,8 млрд грн — на обслуживание государственного долга или 8,5% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 6,3 млрд грн или на 43,7%);

17,8 млрд грн — на трансферты местным бюджетам или 7,3% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 5,4 млрд грн или на 43%);

12,4 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 5,1% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

10,9 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) или 4,5% от общего объема расходов. Денежные средства были направлены, в частности, на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.