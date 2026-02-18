Multi от Минфин
українська
18 февраля 2026, 17:39

Европарламент заблокировал ИИ-инструменты на рабочих устройствах из-за угрозы кибербезопасности

Европейский парламент отключил встроенные функции искусственного интеллекта на планшетах и смартфонах законодателей и персонала. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности данных и рисков кибершпионажа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутреннее электронное письмо институции.

Европарламент заблокировал ИИ-инструменты на рабочих устройствах из-за угрозы кибербезопасности
Фото: pixabay

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему ввели ограничения?

ИТ-департамент Европарламента провел оценку безопасности и пришел к выводу, что невозможно гарантировать защиту информации, которую обрабатывают эти инструменты.

Многие встроенные функции ИИ вместо локальной обработки отправляют данные на облачные сервисы сторонних поставщиков. При этом полный объем данных, по которым устройства делятся с сервисными компаниями, до сих пор остается невыясненным.

Пока механизмы обмена данными не будут полностью прояснены, использование таких функций считается опасным.

Какие функции попали под запрет?

Ограничения касаются встроенных системных помощников, помогающих:

  • писать тексты и создавать краткие переводы (саммари);
  • взаимодействовать с улучшенными виртуальными помощниками;
  • автоматически анализировать содержимое веб-страниц.

В то же время, стандартные рабочие инструменты — электронная почта, календари и редакторы документов — продолжают работать без изменений.

Контекст: борьба за цифровой суверенитет

Это решение является частью общей стратегии ЕС по усилению кибербезопасности. Ранее в 2023 году Европарламент уже запретил использование TikTok на рабочих устройствах.

Кроме того, группа законодателей призывает отказаться от программного обеспечения Microsoft в пользу европейских альтернатив, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.

Парламент также призвал евродепутатов соблюдать аналогичные меры предосторожности на собственных частных гаджетах:

  • Избегать сканирования рабочих документов ИИ-инструментами.
  • Будьте осторожны с посторонними приложениями.
  • Не открывать ИИ полный доступ к персональным данным.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

neverice
neverice
18 февраля 2026, 19:00
Вже відомо і підтверджено, що OpenAI зберігала всю переписку користувачів. Причому, ця переписка може бути передана третім особам за рішенням суду або в рамках досудового розслідування. Компанію прямо зобов’язали зберігати всі дані. На зараз, лише переписка з «обраними» користувачами має зберігатись, але як воно насправді - мало хто знає.
Більше того, в разі зламу акаунта ШІ бота, можна поспілкувавшись з ним витягти інформацію про попередні запити.
