Европарламент заблокировал ИИ-инструменты на рабочих устройствах из-за угрозы кибербезопасности

Европейский парламент отключил встроенные функции искусственного интеллекта на планшетах и смартфонах законодателей и персонала. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности данных и рисков кибершпионажа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутреннее электронное письмо институции.

Почему ввели ограничения?

ИТ-департамент Европарламента провел оценку безопасности и пришел к выводу, что невозможно гарантировать защиту информации, которую обрабатывают эти инструменты.

Многие встроенные функции ИИ вместо локальной обработки отправляют данные на облачные сервисы сторонних поставщиков. При этом полный объем данных, по которым устройства делятся с сервисными компаниями, до сих пор остается невыясненным.

Пока механизмы обмена данными не будут полностью прояснены, использование таких функций считается опасным.

Какие функции попали под запрет?

Ограничения касаются встроенных системных помощников, помогающих:

писать тексты и создавать краткие переводы (саммари);

взаимодействовать с улучшенными виртуальными помощниками;

автоматически анализировать содержимое веб-страниц.

В то же время, стандартные рабочие инструменты — электронная почта, календари и редакторы документов — продолжают работать без изменений.

Контекст: борьба за цифровой суверенитет

Это решение является частью общей стратегии ЕС по усилению кибербезопасности. Ранее в 2023 году Европарламент уже запретил использование TikTok на рабочих устройствах.

Кроме того, группа законодателей призывает отказаться от программного обеспечения Microsoft в пользу европейских альтернатив, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.

Парламент также призвал евродепутатов соблюдать аналогичные меры предосторожности на собственных частных гаджетах: