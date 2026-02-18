Традиционная индексация пенсий на Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат. Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.
Как изменятся пенсии в Украине с 1 марта
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кто не получит повышения
Отвечая на вопрос о том, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.
Итак, с 1 марта пенсия останется без изменений для:
- пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;
- те, кто получает максимальный размер пенсий — 25 950 грн;
- прокуроры, а также судьи в отставке.
Как изменились пенсии с 2026 года
С 1 января на Украине уже повышали размер пенсий.
Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)
- Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн.
- Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.
Повышение через прожиточный минимум (2 595 грн)
- Минимальная пенсия: выросла до 2595 грн.
- Максимальная пенсия теперь составляет 25 950 грн.
- Сверхурочный стаж: доплата за каждый «лишний» год возросла (1% от нового минимума).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 3