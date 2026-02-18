Как изменятся пенсии в Украине с 1 марта

Традиционная индексация пенсий на Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат. Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Кто не получит повышения

Отвечая на вопрос о том, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.

Итак, с 1 марта пенсия останется без изменений для:

пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;

те, кто получает максимальный размер пенсий — 25 950 грн;

прокуроры, а также судьи в отставке.

Как изменились пенсии с 2026 года

С 1 января на Украине уже повышали размер пенсий.

Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)

Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн.

Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.

Повышение через прожиточный минимум (2 595 грн)