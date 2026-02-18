В Киевтеплоэнерго рассказали, когда проведут перерасчет за тепло в Киеве

КП «Киевтеплоэнерго» сообщило о подготовке перерасчета платы за коммунальные услуги, которые частично не предоставлялись из-за сложной энергетической ситуации в городе. Об этом отметили на предприятии в ответ на запрос «Минфина».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В настоящее время идет уточнение фактического наличия услуги, ее объема и нормативных показателей поставки тепловой энергии в январе 2026 года по всем домам, находящимся в зоне обслуживания предприятия.

После получения и обработки соответствующих данных будет произведен начисление за январь 2026 года с учетом фактически предоставленных услуг. Обновленные суммы будут отражены в платежках, которые киевляне получат в феврале.

На предприятии подчеркивают, что перерасчет будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с учетом реальных показателей снабжения тепловой энергией в условиях энергетических ограничений.