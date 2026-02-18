Граждане переводят деньги чаще, компании — больше: итоги финансового года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 15:25 Читати українською

Граждане переводят деньги чаще, компании — больше: итоги финансового года

В 2025 году платежная активность в Украине продемонстрировала четкое распределение ролей: обычные граждане осуществляют львиную долю переводов по количеству, тогда как бизнес генерирует почти все объемы по суммам. В целом за прошлый год в пределах страны было осуществлено более 3,1 миллиарда платежных операций через кредитные трансферы и прямой дебет. Об этом сообщает НБУ.

В 2025 году платежная активность в Украине продемонстрировала четкое распределение ролей: обычные граждане осуществляют львиную долю переводов по количеству, тогда как бизнес генерирует почти все объемы по суммам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Внутренние переводы

Услуги по выполнению таких платежей в прошлом году предоставляли 60 банков и три небанковских финансовых учреждения. Общая статистика внутренних переводов выглядит так:

  • Кредитные переводы: 3 126,1 млн операций на колоссальную сумму более 48 768,44 млрд грн.
  • Прямой дебет: 2,7 млн операций на сумму 15,41 млрд грн (заметное уменьшение суммы по сравнению с 31,20 млрд грн в 2024 году).

Главный тренд года — кардинальная разница в поведении физических и юридических лиц:

  • По количеству бесспорно лидирует население. Со счетов физических лиц было инициировано более 2,5 миллиарда кредитных переводов, что составляет 80,14% от общего количества.
  • По сумме полностью доминирует бизнес. Субъекты хозяйствования перевели более 45,4 триллиона гривен, что составляет 93,14% от общей суммы всех переводов в стране.

Трансграничные переводы

Международные расчеты также продемонстрировали рост по сравнению с 2024 годом. В трансграничных операциях главным игроком, как и ожидалось, является бизнес, осуществляющий расчеты по внешнеэкономическим контрактам.

Структура международных платежей:

  • Поступления в Украину: По количеству переводов лидируют физические лица (7,2 млн операций, или 72,70%), которые получают переводы из-за границы. Однако в денежном выражении 95,25% всех средств ($68,88 млрд) поступило на счета бизнеса. Больше всего денег пришло из стран ЕС (46,68%), Швейцарии (20,46%) и США (11,04%).
  • Отправка из Украины: Бизнес сгенерировал почти весь отток капитала по контрактам. На юридических лиц приходится 99,37% от общей суммы ($89,42 млрд). Больше всего средств украинские компании переводили в страны ЕС (58,38%), Швейцарию (10,85%) и Великобританию (6,81%).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами