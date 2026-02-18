В 2025 году платежная активность в Украине продемонстрировала четкое распределение ролей: обычные граждане осуществляют львиную долю переводов по количеству, тогда как бизнес генерирует почти все объемы по суммам. В целом за прошлый год в пределах страны было осуществлено более 3,1 миллиарда платежных операций через кредитные трансферы и прямой дебет. Об этом сообщает НБУ.
Граждане переводят деньги чаще, компании — больше: итоги финансового года
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Внутренние переводы
Услуги по выполнению таких платежей в прошлом году предоставляли 60 банков и три небанковских финансовых учреждения. Общая статистика внутренних переводов выглядит так:
- Кредитные переводы: 3 126,1 млн операций на колоссальную сумму более 48 768,44 млрд грн.
- Прямой дебет: 2,7 млн операций на сумму 15,41 млрд грн (заметное уменьшение суммы по сравнению с 31,20 млрд грн в 2024 году).
Главный тренд года — кардинальная разница в поведении физических и юридических лиц:
- По количеству бесспорно лидирует население. Со счетов физических лиц было инициировано более 2,5 миллиарда кредитных переводов, что составляет 80,14% от общего количества.
- По сумме полностью доминирует бизнес. Субъекты хозяйствования перевели более 45,4 триллиона гривен, что составляет 93,14% от общей суммы всех переводов в стране.
Трансграничные переводы
Международные расчеты также продемонстрировали рост по сравнению с 2024 годом. В трансграничных операциях главным игроком, как и ожидалось, является бизнес, осуществляющий расчеты по внешнеэкономическим контрактам.
Структура международных платежей:
- Поступления в Украину: По количеству переводов лидируют физические лица (7,2 млн операций, или 72,70%), которые получают переводы из-за границы. Однако в денежном выражении 95,25% всех средств ($68,88 млрд) поступило на счета бизнеса. Больше всего денег пришло из стран ЕС (46,68%), Швейцарии (20,46%) и США (11,04%).
- Отправка из Украины: Бизнес сгенерировал почти весь отток капитала по контрактам. На юридических лиц приходится 99,37% от общей суммы ($89,42 млрд). Больше всего средств украинские компании переводили в страны ЕС (58,38%), Швейцарию (10,85%) и Великобританию (6,81%).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии