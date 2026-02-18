Граждане переводят деньги чаще, компании — больше: итоги финансового года

В 2025 году платежная активность в Украине продемонстрировала четкое распределение ролей: обычные граждане осуществляют львиную долю переводов по количеству, тогда как бизнес генерирует почти все объемы по суммам. В целом за прошлый год в пределах страны было осуществлено более 3,1 миллиарда платежных операций через кредитные трансферы и прямой дебет. Об этом сообщает НБУ .

Внутренние переводы

Услуги по выполнению таких платежей в прошлом году предоставляли 60 банков и три небанковских финансовых учреждения. Общая статистика внутренних переводов выглядит так:

Кредитные переводы: 3 126,1 млн операций на колоссальную сумму более 48 768,44 млрд грн.

Прямой дебет: 2,7 млн операций на сумму 15,41 млрд грн (заметное уменьшение суммы по сравнению с 31,20 млрд грн в 2024 году).

Главный тренд года — кардинальная разница в поведении физических и юридических лиц:

По количеству бесспорно лидирует население. Со счетов физических лиц было инициировано более 2,5 миллиарда кредитных переводов, что составляет 80,14% от общего количества.

По сумме полностью доминирует бизнес. Субъекты хозяйствования перевели более 45,4 триллиона гривен, что составляет 93,14% от общей суммы всех переводов в стране.

Трансграничные переводы

Международные расчеты также продемонстрировали рост по сравнению с 2024 годом. В трансграничных операциях главным игроком, как и ожидалось, является бизнес, осуществляющий расчеты по внешнеэкономическим контрактам.

Структура международных платежей: