Airbnb запускает по всему миру сервис «Бронируй сейчас, плати позже»

Компания Airbnb объявила о глобальном запуске сервиса «Бронируй сейчас, плати позже». Эта функция позволяет пользователям резервировать жилье без сиюминутной оплаты, что значительно упрощает планирование путешествий и уменьшает финансовые риски для туристов. Об этом сообщает TechCrunch.

Как работает новая модель оплаты?

Раньше функция работала в тестовом режиме только для внутренних поездок по территории США, но теперь она становится доступной для путешественников по всему миру.

Воспользоваться опцией можно для объектов с гибкой или умеренной политикой отмены бронирования. Вместо полной предоплаты при бронировании средства снимаются с карты клиента ближе к дате заезда. Если планы путешественника изменятся, он может отменить бронь, не теряя деньги заранее.

По данным компании, после запуска в США этой возможностью воспользовались 70% всех соответствующих бронирований.

Влияние на бизнес: больше больших домов и более длительные сроки

Согласно финансовому отчету Airbnb за IV квартал 2025 года, новая функция стала мощным драйвером роста:

Популярность большого жилья: пользователи стали чаще бронировать целые дома на 4 и более спален. Возможность отложенной оплаты делает дорогое жилье более доступным.

Ранняя планировка: сроки между бронированием и поездкой увеличились — люди готовы резервировать жилье заранее, если за него не нужно платить немедленно.

Рост среднего чека: бронирование более дорогих объектов положительно повлияло на среднесуточную стоимость аренды (ADR).

Финансовый директор Airbnb Элли Мерц отметила, что хотя общий уровень отмен на платформе несколько вырос (с 16% до 17%), это не является критическим для стабильности бизнеса.

Чего хотят путешественники?

Опрос, проведенный Airbnb совместно с исследовательской компанией Focaldata, подтвердил запрос рынка на финансовую свободу:

60% туристов считают наличие гибких вариантов оплаты критически важным при планировании отпуска.

55% респондентов заявили, что будут однозначно пользоваться такими сервисами.

История экспериментов

Airbnb шла к этому решению несколько лет. В 2018 году представилась возможность оплачивать 20−50% стоимости заранее, а в 2023 году компания интегрировалась с финтех-гигантом Klarna, позволив разбивать платежи на четыре части. Глобальный запуск «Бронируй сейчас, плати позже» становится финальным шагом в превращении Airbnb в платформу с максимально гибкими финансовыми условиями.