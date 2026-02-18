Отправить документы или посылки до 30 кг из США в Украину можно быстро с более чем 6000 партнерских пунктов UPS Store, расположенных по всей стране. Выбрать ближайшую точку сервиса можно на сайте или в мобильном приложении Новой почты.
Новая почта заработала в Америке: доставка в Украину — от 7 дней
Америка стала 17-й страной за пределами Украины, где заработала Новая почта. Срок доставки в Украину — от 7-ми дней.
Как отправить Новой почтой посылку из США
- Зарегистрируйтесь на сайте и получите 15% скидку на доставку
- Создайте международную отправку онлайн через мобильное приложение или сайт
- Осуществите оплату удобным для вас способом
- Получите уникальный QR-код
- Упакуйте отправку и принесите в UPS Store
- Укажите оператору QR-код и передайте посылку.
Важно заметить, что страхование включено в стоимость для посылок до 150 долларов. Для отправлений более 150 долларов предусмотрена минимальная комиссия 0,5%. В случае форс-мажора, компания вернет отправителю оценочную стоимость отправки в полном объеме.
Стоимость доставки из США в Украину составляет:
- документы и посылки до 1 кг — $25
- посылки до 2 кг — $30
- посылки до 5 кг — $50
- посылки до 10 кг — $80
- посылки до 20 кг — $150
- посылки до 30 кг — $200
Источник: Минфин
Комментарии - 1