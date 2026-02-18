Multi от Минфин
18 февраля 2026, 11:19

Кристин Лагард может досрочно покинуть пост президента ЕЦБ — FT

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может покинуть свой пост раньше, чем истечет ее официальный восьмилетний мандат в октябре 2027 года. Главным мотивом такого шага является желание избежать политического кризиса и позволить действующим лидерам Франции и Германии выбрать преемника еще до французских президентских выборов. Об этом сообщает Financial Times.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может покинуть свой пост раньше, чем истечет ее официальный восьмилетний мандат в октябре 2027 года.

Политический расчет

По словам источников, знакомых с планами Кристин Лагард, она стремится уйти в отставку до апреля 2027 года. Это позволит президенту Франции Эмманюэлю Макрону и новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу совместно найти ей замену.

Европейские правительства серьезно обеспокоены возможностью ускорения этого процесса. Главная причина — страх перед тем, что на выборах во Франции победу могут одержать ультраправые силы (Марин Ле Пен или ее соратник Жордан Барделла). Европейские лидеры стремятся избрать главу одного из важнейших финансовых институтов ЕС до того, как придется согласовывать кандидатуру с потенциальным радикальным правительством.

Раскол мнений среди министров финансов

Хотя формально решение о преемнике Лагард должно быть принято летом 2027 года, вопрос досрочной замены уже разделил европейских чиновников:

  • Испания заявила о своей готовности действовать, если Европа ускорит график. Министр экономики Карлос Куэрпо подчеркнул желание его страны играть ведущую роль в обновленном руководстве ЕЦБ.
  • В то же время Австрия и Германия выступают за соблюдение стандартных сроков. Немецкий министр финансов Ларс Клингбайль отметил: «ЕЦБ имеет графики, и мы собираемся их соблюдать и, как всегда, найдем хорошее решение».

В самом ЕЦБ информацию об отставке официально опровергают, заявляя, что Лагард «полностью сосредоточена на своей миссии и не принимала никаких решений».

Главные претенденты на кресло

Несмотря на отсутствие точной даты ухода Лагард, список ее вероятных преемников уже активно обсуждается. Согласно опросам экспертов Bloomberg, на данный момент среди фаворитов:

  • Пабло Эрнандес де Кос (Испания) — бывший глава Банка Испании, который в настоящее время возглавляет влиятельный Банк международных расчетов (BIS).
  • Клаас Кнот (Нидерланды) — бывший руководитель Центрального банка Нидерландов.
  • Йоахим Нагель — президент немецкого Бундесбанка.
  • Изабель Шнабель — член Исполнительного совета ЕЦБ.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
