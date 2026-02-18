Цены на какао обвалились до многомесячного минимума

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 10:55 Читати українською

Цены на какао обвалились до многомесячного минимума

Мировой рынок какао переживает стремительное падение: стоимость сырья опустилась до самой низкой отметки с октября 2023 года, приблизившись к уровню 3 400 долларов за тонну. Главными причинами такого обвала стали слабый глобальный спрос на шоколад и накопление огромных запасов нераспроданных бобов в ключевых странах-производителях. Об этом сообщает Trading Economics.

Мировой рынок какао переживает стремительное падение: стоимость сырья опустилась до самой низкой отметки с октября 2023 года, приблизившись к уровню 3 400 долларов за тонну.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Избыток предложения и переполненные биржи

В настоящее время рынок сталкивается с ситуацией, когда предложение значительно превышает реальные потребности покупателей. На складах в Гане и Кот-д'Ивуаре продолжают накапливаться нераспроданные партии какао-бобов. Этот процесс не остановился даже после того, как правительство Ганы снизило выплаты местным фермерам в попытке стимулировать поставки на рынок.

В то же время запасы какао на бирже ICE (Intercontinental Exchange) в прошлую пятницу подскочили до максимума за последние 4,25 месяца, достигнув отметки в 1 942 367 мешков. Такая статистика является прямым сигналом для инвесторов: объемы сырья, готового к немедленной поставке, значительно превышают те объемы, которые рынок способен поглотить. Эксперты предупреждают, что дальнейшее накопление запасов и задержки с продажами создают риск дополнительного давления на международные цены, заставляя их падать еще ниже.

Погода способствует рекордным урожаям

Давление на стоимость сырья усиливается и благодаря положительным природным факторам. Благоприятные погодные условия в Западной Африке позволили аналитикам существенно улучшить прогнозы относительно будущего урожая. Это подпитывает ожидания рынка относительно избытка какао. Кроме того, свой вклад в увеличение глобального предложения вносят и страны Южной Америки, которые также активно наращивают объемы производства.

Цифры и прогнозы: падение на 66% за год

Динамика торгов демонстрирует резкое удешевление актива. По итогам сессии 17 февраля 2026 года цена на какао упала на 5,89% за один день и остановилась на уровне 3 466 долларов за тонну. Если посмотреть на более широкую картину, то только за последний месяц котировки просели на 31,88%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обвал составляет 66,32%. Это кардинальное изменение тренда по сравнению с декабрем 2024 года, когда стоимость сырья достигала своего исторического максимума в 12 906 долларов.

Согласно макроэкономическим моделям и ожиданиям аналитиков, до конца текущего квартала цена может стабилизироваться на уровне 3 591,09 доллара за тонну. Однако долгосрочный прогноз остается пессимистичным: ожидается, что через 12 месяцев стоимость какао снизится до 3 060,34 доллара.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 февраля 2026, 11:09
#
Ничего удивительного, ведь мантра «будеттолькодорожать» иногда может давать сбои.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 февраля 2026, 11:11
#
Неужели в скором времени
увидим снижение цен на шоколад.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает norma3 и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами