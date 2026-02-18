Цены на какао обвалились до многомесячного минимума

Мировой рынок какао переживает стремительное падение: стоимость сырья опустилась до самой низкой отметки с октября 2023 года, приблизившись к уровню 3 400 долларов за тонну. Главными причинами такого обвала стали слабый глобальный спрос на шоколад и накопление огромных запасов нераспроданных бобов в ключевых странах-производителях. Об этом сообщает Trading Economics.

Избыток предложения и переполненные биржи

В настоящее время рынок сталкивается с ситуацией, когда предложение значительно превышает реальные потребности покупателей. На складах в Гане и Кот-д'Ивуаре продолжают накапливаться нераспроданные партии какао-бобов. Этот процесс не остановился даже после того, как правительство Ганы снизило выплаты местным фермерам в попытке стимулировать поставки на рынок.

В то же время запасы какао на бирже ICE (Intercontinental Exchange) в прошлую пятницу подскочили до максимума за последние 4,25 месяца, достигнув отметки в 1 942 367 мешков. Такая статистика является прямым сигналом для инвесторов: объемы сырья, готового к немедленной поставке, значительно превышают те объемы, которые рынок способен поглотить. Эксперты предупреждают, что дальнейшее накопление запасов и задержки с продажами создают риск дополнительного давления на международные цены, заставляя их падать еще ниже.

Погода способствует рекордным урожаям

Давление на стоимость сырья усиливается и благодаря положительным природным факторам. Благоприятные погодные условия в Западной Африке позволили аналитикам существенно улучшить прогнозы относительно будущего урожая. Это подпитывает ожидания рынка относительно избытка какао. Кроме того, свой вклад в увеличение глобального предложения вносят и страны Южной Америки, которые также активно наращивают объемы производства.

Цифры и прогнозы: падение на 66% за год

Динамика торгов демонстрирует резкое удешевление актива. По итогам сессии 17 февраля 2026 года цена на какао упала на 5,89% за один день и остановилась на уровне 3 466 долларов за тонну. Если посмотреть на более широкую картину, то только за последний месяц котировки просели на 31,88%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обвал составляет 66,32%. Это кардинальное изменение тренда по сравнению с декабрем 2024 года, когда стоимость сырья достигала своего исторического максимума в 12 906 долларов.

Согласно макроэкономическим моделям и ожиданиям аналитиков, до конца текущего квартала цена может стабилизироваться на уровне 3 591,09 доллара за тонну. Однако долгосрочный прогноз остается пессимистичным: ожидается, что через 12 месяцев стоимость какао снизится до 3 060,34 доллара.