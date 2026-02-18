Курс валют в среду: доллар и евро в банках прибавили 5 копеек

В среду, 18 февраля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,52 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,30, евро — 51,36−51,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,31−43,34 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,26−51,28 грн/евро.

