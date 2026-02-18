Неочевидные привычки водителей, которые вредят авто (подкаст)

Действительно ли привычные действия автовладельцев могут вредить авто? В новом выпуске подкаста Finance.ua Страхование разбираем самые распространенные водительские привычки, незаметно приводящие к дорогостоящему ремонту и мифы в которые до сих пор верят автовладельцы.

Также поговорим о страховом ремонте после ДТП: как он работает сегодня и из-за каких ошибок водители чаще остаются без выплат.

Гости выпуска:

Денис Бабинин — автомастер и владелец сети СТО ID Service

Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua

Вместе с экспертами выпуска обсудили:

Ежедневные привычки водителей и их влияние на авто:

Чем грозит езда «на лампочке», почему не стоит мгновенно глушить двигатель и что не так с выкручиванием руля до упора.

Автомифы, в которые до сих пор верят водители:

Вредит ли кондиционер двигателю и действительно ли частое мытье авто вызывает коррозию.

Новые правила страхового ремонта: что важно знать водителям

Как работает страховой ремонт после изменений в законодательстве, кто выбирает СТО, какие «страховые привычки» чаще всего приводят к отказу в выплате.

Этот выпуск — must watch для всех водителей, независимо от опыта.

Смотрите полный выпуск подкаста на Youtube-канале Finance.ua Страхование и сохраните себе, чтобы не повторять дорогие ошибки.

По промокоду «idservice» получите скидку -1000 грн на Автогражданку.

* максимальная сумма скидки по промокоду 17%.