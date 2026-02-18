Доллар под давлением: настроения управляющих фондами — наихудшие с 2016 года

Управляющие инвестиционными фондами заняли «наиболее медвежью» позицию по доллару более чем за десять лет, поскольку американская валюта в наибольшей степени ощущает последствия непредсказуемой экономической политики США, пишет Financial Times.

Как изменилась доля вложений управляющих в доллар

Согласно опросу Bank of America, доля вложений управляющих в доллар опустилась ниже минимума апреля прошлого года, когда президент Дональд Трамп потряс мировые рынки масштабным повышением тарифов. Исследование показало, что позиционирование в долларе стало наиболее негативным как минимум с 2012 года, то есть с самого раннего периода, по которому доступны сопоставимые данные.

По информации CME Group, объем ставок против доллара в этом году превысил объем позитивных позиций, развернув картину, наблюдавшуюся в четвертом квартале 2025 года. С начала года доллар снизился на 1,3% к корзине валют, включая евро и фунт, после падения на 9% в 2025 году, и сейчас держится вблизи минимумов за четыре года.

Крупные управляющие активами отмечают, что ослабление доллара отражает растущее стремление так называемых «инвесторов реальных денег» — например пенсионных фондов — либо страховать риски дальнейшего снижения, либо сокращать долю долларовых активов в портфелях.

Что говорят эксперты

Ставки на дальнейшее ослабление доллара к евро, отраженные в структуре опционных позиций инвесторов, достигли уровней, которые за последнее десятилетие фиксировались лишь во время пандемии Covid 19 и после тарифных объявлений Дональда Трампа в апреле прошлого года, пишет FT.

«Часть волатильности за последний год заставила инвесторов пересмотреть исторически низкие коэффициенты валютного хеджирования по американским активам», — отметил Роджер Холлам, глава глобальных процентных стратегий в управляющей компании Vanguard. По его словам, пересмотр распределения вложений в США и стратегий хеджирования стал ключевым фактором недавнего снижения доллара.

«Мы по прежнему видим среду, в которой доллар может продолжить ослабление», — заявил Иэн Стилей, международный инвестиционный директор по глобальным облигациям, валютам и сырьевым товарам в JPMorgan Asset Management, которая в последние недели нарастила позиции против доллара.

Хотя процентные ставки в США остаются выше, чем в других крупных экономиках, включая еврозону и Японию, участники рынка ожидают сокращения этого разрыва, поскольку Федеральная резервная система, как предполагается, дважды снизит ставки в текущем году.

Говоря о стратегии carry trade, которая до недавнего времени поддерживала доллар за счет более высокой процентной доходности, Иэн Стилей отметил, что доллар уже не выглядит столь явно переоцененным, однако в условиях дальнейшего снижения ставок его процентное преимущество постепенно будет сокращаться.

Фактор независимости

Выдвижение Кевина Уорша на пост председателя ФРС, которого многие рассматривают как ортодоксального кандидата, способного снизить опасения за независимость центрального банка, первоначально успокоило часть инвесторов, обеспокоенных тем, что лоялист Дональда Трампа мог бы проводить чрезмерно мягкую денежно кредитную политику.

Однако президент США уже оказывает давление на Кевина Уорша, заявив в интервью NBC News в феврале, что тот не получил бы эту должность, если бы поддерживал повышение ставок, подчеркивает газета.

Аналитики Bank of America отметили, что его номинация не привела ни к росту спроса на доллар, ни к возобновлению оптимизма в отношении американских активов.

Гренландский кризис

Ожидания того, что часть глобальных инвесторов может начать выход из американских активов, усилились в январе на фоне гренландского кризиса, когда Дональд Трамп угрожал как военными мерами, так и дополнительными тарифами в отношении союзников по НАТО.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент впоследствии раскритиковал предположения о том, что европейские инвесторы будут распродавать американские активы, некоторые управляющие указывают, что оттоки уже начались.

«Мы наблюдаем усиление репатриационных потоков, поскольку иностранные держатели долларовых активов возвращают капитал в национальные валюты», — сказала FT Каролин Удриэль, мультиактивный управляющий фондом в Schroders.

Неопределенность усилилась после январского комментария Дональда Трампа о том, что ослабление валюты является «отличным». После этих слов Скотт Бессент заявил, что администрация по прежнему придерживается традиционной политики сильного доллара и не планирует валютных интервенций.

«Внутри администрации и вокруг нее есть немало тех, кто считает, что более слабый доллар мог бы поддержать американский экспорт и более широкую программу реиндустриализации», — отметил Ксавье Мейер, глава инвестиционного направления Aberdeen Group.

По его словам, именно поэтому рынки столь серьезно восприняли перспективу возможной валютной интервенции США и Японии.

