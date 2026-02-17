Экономика просто сжимается — эксперт объяснил, почему замедляется инфляция

Замедление годовой инфляции до 7,4% является не признаком оздоровления финансовой системы, а тревожным сигналом о критическом сжатии экономики. Падение цен обеспечивается резким снижением потребления, исчерпанием сбережений граждан и непрерывным выездом людей за границу. Об этом пишет экономический обозреватель Олег Белинский.

Реальные продажи стремительно сокращаются

Анализ рынка в физических объемах (штуках, упаковках и литрах), а не в денежном эквиваленте, демонстрирует глубокое падение покупательной способности почти во всех категориях товаров:

Медикаменты: продажи лекарств в упаковках упали на 12,3%. Несмотря на сезон простуд, население физически покупает меньше препаратов. Это прямое следствие экономии на собственном здоровье и миграции матерей с детьми.

Бытовая техника и электроника: обвал на 25%. Спрос на смартфоны, телевизоры и другую технику, которая не является критически необходимой для выживания, фактически остановился.

Одежда и обувь: продажи просели на 18%. Даже сезонные распродажи в январе и общее снижение цен на 4,8% не стимулируют спрос — люди продолжают доносить старые вещи.

Развлечения и досуг: спрос на кинотеатры, концерты и культурные мероприятия упал на 22%.

Общественное питание: количество заказов в ресторанном бизнесе сократилось на 20%.

Продукты питания: продажи дорогого сегмента (мясо, рыба, сыры) снизились на 12%. Покупатели массово переходят на более дешевые альтернативы, такие как крупы и хлеб.

Топливо: потребление частным сектором упало на 10% из-за экономии и влияния акцизов.

Стагнация бизнеса и демографический кризис

Экономика приобретает признаки «генераторной»: предприниматели вынуждены либо закрывать свои компании, либо повышать цены на товары первой необходимости, которые люди все равно будут покупать. Работать для клиента, которого физически нет, становится невыгодно.

Всего за один месяц в Украине прекратили деятельность 17 709 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Сектор бытовых услуг, в частности ремонтные мастерские и салоны, просел на 15%. В то же время индекс ожиданий в торговле опустился до критических 40,0 пунктов, что свидетельствует о глубоком пессимизме: каждый пятый предприниматель в этой сфере готовится к закрытию бизнеса или сокращению персонала.

На ситуацию продолжает давить миграция. Только в январе отток населения усилился — количество украинцев в Германии и Чехии выросло на 15 тысяч человек за месяц. Каждый мигрант означает физическую потерю одного потребителя всех видов товаров на внутреннем рынке. Структура банковских депозитов также показывает, что финансовые резервы большинства граждан исчерпаны, и это происходит даже несмотря на действие моратория на повышение коммунальных тарифов.