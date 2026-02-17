Multi от Минфин
українська
17 февраля 2026, 19:45 Читати українською

Экономика просто сжимается — эксперт объяснил, почему замедляется инфляция

Замедление годовой инфляции до 7,4% является не признаком оздоровления финансовой системы, а тревожным сигналом о критическом сжатии экономики. Падение цен обеспечивается резким снижением потребления, исчерпанием сбережений граждан и непрерывным выездом людей за границу. Об этом пишет экономический обозреватель Олег Белинский.

Замедление годовой инфляции до 7,4% является не признаком оздоровления финансовой системы, а тревожным сигналом о критическом сжатии экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реальные продажи стремительно сокращаются

Анализ рынка в физических объемах (штуках, упаковках и литрах), а не в денежном эквиваленте, демонстрирует глубокое падение покупательной способности почти во всех категориях товаров:

  • Медикаменты: продажи лекарств в упаковках упали на 12,3%. Несмотря на сезон простуд, население физически покупает меньше препаратов. Это прямое следствие экономии на собственном здоровье и миграции матерей с детьми.
  • Бытовая техника и электроника: обвал на 25%. Спрос на смартфоны, телевизоры и другую технику, которая не является критически необходимой для выживания, фактически остановился.
  • Одежда и обувь: продажи просели на 18%. Даже сезонные распродажи в январе и общее снижение цен на 4,8% не стимулируют спрос — люди продолжают доносить старые вещи.
  • Развлечения и досуг: спрос на кинотеатры, концерты и культурные мероприятия упал на 22%.
  • Общественное питание: количество заказов в ресторанном бизнесе сократилось на 20%.
  • Продукты питания: продажи дорогого сегмента (мясо, рыба, сыры) снизились на 12%. Покупатели массово переходят на более дешевые альтернативы, такие как крупы и хлеб.
  • Топливо: потребление частным сектором упало на 10% из-за экономии и влияния акцизов.

Стагнация бизнеса и демографический кризис

Экономика приобретает признаки «генераторной»: предприниматели вынуждены либо закрывать свои компании, либо повышать цены на товары первой необходимости, которые люди все равно будут покупать. Работать для клиента, которого физически нет, становится невыгодно.

Всего за один месяц в Украине прекратили деятельность 17 709 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Сектор бытовых услуг, в частности ремонтные мастерские и салоны, просел на 15%. В то же время индекс ожиданий в торговле опустился до критических 40,0 пунктов, что свидетельствует о глубоком пессимизме: каждый пятый предприниматель в этой сфере готовится к закрытию бизнеса или сокращению персонала.

На ситуацию продолжает давить миграция. Только в январе отток населения усилился — количество украинцев в Германии и Чехии выросло на 15 тысяч человек за месяц. Каждый мигрант означает физическую потерю одного потребителя всех видов товаров на внутреннем рынке. Структура банковских депозитов также показывает, что финансовые резервы большинства граждан исчерпаны, и это происходит даже несмотря на действие моратория на повышение коммунальных тарифов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 февраля 2026, 20:27
#
Снижение инфляции?! Наверное автор живет в другой Украине!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 февраля 2026, 20:39
#
Це не економіка, а виживання.
+
0
torn
torn
17 февраля 2026, 20:45
#
Вести с полей. Одежда и обувь сегмент средний- в объемах (штуках) по отношению к среднемноголетним 2018-2021 год: 2022 год — минус 59%, 2023 год — минус 49%, 2024 год — минус 58%, 2025 год — минус 66%.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
