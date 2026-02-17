Президент Польши во второй раз наложил вето на законопроект о криптовалютах

Президент Польши Кароль Навроцкий во второй раз наложил вето на законопроект, который должен был адаптировать национальное законодательство к европейским правилам рынка криптоактивов (MiCA). Из-за этого решения местные криптокомпании оказались в правовом вакууме накануне окончательного дедлайна ЕС, что заставляет их искать лицензии в других юрисдикциях. Об этом сообщает Cointelegraph 17 февраля.

Вето ради инноваций или путь к хаосу?

На прошлой неделе глава польского государства официально отказался подписывать законопроект 2064, назвав его «практически идентичным» предыдущей версии (законопроекту 1424), которую он уже ветировал в декабре 2025 года.

Президент обосновал свое решение тем, что документ содержит чрезмерное регулирование, которое может уничтожить отрасль. Его позицию поддержала часть местного криптосообщества. В частности, польский политик Томаш Менцен резко критиковал жесткие нормы законопроекта, указывая на то, что они задушат сектор.

«Я не подпишу плохой закон только потому, что его снова приняло парламентское большинство. Плохой закон, принятый сотню раз, все равно остается плохим законом, — заявил Навроцкий. — Польша должна привлекать инновации, а не отталкивать их».

Регуляторная асимметрия: иностранцы в выигрыше

Несмотря на намерения президента защитить индустрию от чрезмерного давления, отсутствие имплементационного закона создало критическую проблему для рынка. Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) предупредила, что страна до сих пор официально не назначила компетентный орган, который должен контролировать криптовалютный рынок.

Эта ситуация породила серьезный регуляторный дисбаланс. Крупные иностранные игроки, такие как американская биржа Coinbase, уже получили европейскую лицензию MiCA в других странах (например, в Люксембурге в 2025 году) и смогут свободно работать в Польше. В то же время польские компании физически не имеют возможности даже начать процесс лицензирования у себя дома.