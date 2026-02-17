Президент Польши во второй раз наложил вето на законопроект о криптовалютах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 18:10 Читати українською

Президент Польши во второй раз наложил вето на законопроект о криптовалютах

Президент Польши Кароль Навроцкий во второй раз наложил вето на законопроект, который должен был адаптировать национальное законодательство к европейским правилам рынка криптоактивов (MiCA). Из-за этого решения местные криптокомпании оказались в правовом вакууме накануне окончательного дедлайна ЕС, что заставляет их искать лицензии в других юрисдикциях. Об этом сообщает Cointelegraph 17 февраля.

Президент Польши Кароль Навроцкий во второй раз наложил вето на законопроект, который должен был адаптировать национальное законодательство к европейским правилам рынка криптоактивов (MiCA).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вето ради инноваций или путь к хаосу?

На прошлой неделе глава польского государства официально отказался подписывать законопроект 2064, назвав его «практически идентичным» предыдущей версии (законопроекту 1424), которую он уже ветировал в декабре 2025 года.

Президент обосновал свое решение тем, что документ содержит чрезмерное регулирование, которое может уничтожить отрасль. Его позицию поддержала часть местного криптосообщества. В частности, польский политик Томаш Менцен резко критиковал жесткие нормы законопроекта, указывая на то, что они задушат сектор.

«Я не подпишу плохой закон только потому, что его снова приняло парламентское большинство. Плохой закон, принятый сотню раз, все равно остается плохим законом, — заявил Навроцкий. — Польша должна привлекать инновации, а не отталкивать их».

Регуляторная асимметрия: иностранцы в выигрыше

Несмотря на намерения президента защитить индустрию от чрезмерного давления, отсутствие имплементационного закона создало критическую проблему для рынка. Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) предупредила, что страна до сих пор официально не назначила компетентный орган, который должен контролировать криптовалютный рынок.

Эта ситуация породила серьезный регуляторный дисбаланс. Крупные иностранные игроки, такие как американская биржа Coinbase, уже получили европейскую лицензию MiCA в других странах (например, в Люксембурге в 2025 году) и смогут свободно работать в Польше. В то же время польские компании физически не имеют возможности даже начать процесс лицензирования у себя дома.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Anton1975 и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами