Официальный курс валют на среду: доллар, евро, злотый

НБУ определил новые курсы валют на среду, 18 февраля. Согласно информации на сайте регулятора, доллар США подорожал, а курс евро почти не изменился.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 43,26 грн. Это на 9 копеек больше, чем во вторник (43,17).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

Курс евро

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 51,17 грн, что на 1 копейку больше, чем во вторник (51,16).

Исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду: 12,15 грн (во вторник курс был 12,14 грн).

